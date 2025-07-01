خاصّ- وزير "زادها" على عون وسلام!

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خاص tayyar.org

يزيد وزير حزبي يَشغلُ وزارة سيادية وتيرة انتقاداته لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، آخذاً عليهما مجموعة أمور وما يصفها بـ "التباسات"، منها تعثّرهما سابقا في تحديد موقف عالي السقف من حزب الله وإمكان مشاركته في المواجهات العسكرية الإقليمية، وصولاً إلى اتّهامهما بأن هذا التعثّر أثبت إزدواجية القرار بين الدولة والحزب.

وباتت الدوائر الرئاسية على بيّنة من أن الوزير يعبّر عن موقفه المنتقِد في دوائره الضيقة، كما في الإعلام المحسوب على فريقه الحزبي من خلال تسريبات على لسان أوساط ديبلوماسية.