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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 تموز 2025

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الأخبار: كازينو لبنان: فتح مغارة أم تغيير الحارس
التهويل الأميركي: الخضوع لطلبات العدو أم توسيع العدوان؟
أميركا خلف إسرائيل: المطلوب إستسلام غزة

 

 

 

 

اللواء: المجلس يتجاوز قطوع التشريع.. واجتماعات مطولة حول الرّد على مقترحات باراك
المفتي دريان على رأس وفد موسع إلى دمشق السبت.. توقيف عصابة داعشية في برج البراجنة

 

 

 


البناء: ارتباك أميركي «إسرائيلي» في اليوم التالي للحرب على إيران وسردية النصر لا تكفي | ترامب يرفع العقوبات عن سورية… ومراقبة للأجانب ومكافحة المقاومة والتطبيع | مجلس النواب يقرّر إعفاءات للمتضرّرين من الحرب… ويؤجل انتخاب المغتربين

 

 

 

 

النهار: الاشتباك الاغترابي يخترق "الأولويات السيادية"... مواجهة نيابية على وقع اجتماع اللجنة الرئاسية

 

 

 


الجمهورية: الورقة الأميركية: الجواب الصعب
القانون الإنتخابي يفجّر الجسلة

 

 

 

 

الديار: معالم الردّ على ورقة برّاك تتبلور... وحزب الله سلّم موقفه
إجهاض مُحاصرة «الثنائي» انتخابياً... والمواجهة مفتوحة
الأمن العام فكّك خليّة لتنظيم «داعش» تتعاون مع «الموساد»؟!

 

 

 

l'orient le jour: Vote des expatriés : Berry tend la sourde oreille, les anti-Hezbollah ripostent

 

 


عناوين بعض الصحف العرببية


الشرق الأوسط السعودية: إيران تربط استئناف التفاوض بضمانات «أمنية» من واشنطن
ترمب: لا حوار مع طهران حالياً والمنشآت النووية «دُمّرت»... ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 935

 

 



الأنباء الكويتية: أهل الحكم بين الردّ على الورقة الأميركية وطمأنة بعض أهل الداخل
عون لقائد «اليونيفيل»: ضرورة الانسحاب الإسرائيلي لاستكمال انتشار الجيش

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