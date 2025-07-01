عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 1 تموز 2025

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الأخبار: كازينو لبنان: فتح مغارة أم تغيير الحارس

التهويل الأميركي: الخضوع لطلبات العدو أم توسيع العدوان؟

أميركا خلف إسرائيل: المطلوب إستسلام غزة

اللواء: المجلس يتجاوز قطوع التشريع.. واجتماعات مطولة حول الرّد على مقترحات باراك

المفتي دريان على رأس وفد موسع إلى دمشق السبت.. توقيف عصابة داعشية في برج البراجنة



البناء: ارتباك أميركي «إسرائيلي» في اليوم التالي للحرب على إيران وسردية النصر لا تكفي | ترامب يرفع العقوبات عن سورية… ومراقبة للأجانب ومكافحة المقاومة والتطبيع | مجلس النواب يقرّر إعفاءات للمتضرّرين من الحرب… ويؤجل انتخاب المغتربين

النهار: الاشتباك الاغترابي يخترق "الأولويات السيادية"... مواجهة نيابية على وقع اجتماع اللجنة الرئاسية



الجمهورية: الورقة الأميركية: الجواب الصعب

القانون الإنتخابي يفجّر الجسلة

الديار: معالم الردّ على ورقة برّاك تتبلور... وحزب الله سلّم موقفه

إجهاض مُحاصرة «الثنائي» انتخابياً... والمواجهة مفتوحة

الأمن العام فكّك خليّة لتنظيم «داعش» تتعاون مع «الموساد»؟!

l'orient le jour: Vote des expatriés : Berry tend la sourde oreille, les anti-Hezbollah ripostent



عناوين بعض الصحف العرببية



الشرق الأوسط السعودية: إيران تربط استئناف التفاوض بضمانات «أمنية» من واشنطن

ترمب: لا حوار مع طهران حالياً والمنشآت النووية «دُمّرت»... ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 935





الأنباء الكويتية: أهل الحكم بين الردّ على الورقة الأميركية وطمأنة بعض أهل الداخل

عون لقائد «اليونيفيل»: ضرورة الانسحاب الإسرائيلي لاستكمال انتشار الجيش