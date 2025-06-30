الجمارك: ضبط ٥ ملايين حبة كبتاغون ضمن شحنة ترانزيت من سوريا

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اعلنت مديرية الجمارك في بيان، انه "نتيجة للتنسيق والتعاون بين وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة - شعبة مكافحة المخدرات وبين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، التي زوّدت بمعلومات عن شحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية بطريقة الترانزيت، و الاشتباه أنها قد تحتوي على ممنوعات، تم رصد الشاحنة السورية وتحديد موقعها.

وتم توقيف الشاحنة، حيث عُثر بداخلها على كمية 866 كغ كوزن إجمالي من الكبتاغون، مخبأة بطريقة احترافية داخل أدوات مائدة من زجاج وبورسلان.

وقد تم توقيف ح. ك.، سوري الجنسية و العمل جاري لملاحقة باقي المتورطين بإشراف القضاء المختص".