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قوى الامن: مفرزة صيدا اوقفت مطلوبا بجرم تزوير مستندات وأختام وانتحال صفة كاتب عدل

30
JUNE
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق اللّبنانية، وبعد ورود شكاوى إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تتعلّق بقيام أحد الأشخاص بأعمال تزوير مستندات رسميّة وأختام عائدة لإدارات الدّولة، وتزوير عقود بيع ممسوحة واستعمالها، إضافةً إلى انتحال صفة كاتب عدل، وتزوير أختامه، واستخدامها بصورة غير قانونيّة، إلى جانب دفع رشى، وتواريه عن الأنظار.

على أثر ذلك، ونتيجة عمليّات الرّصد والمتابعة الدّقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة المذكورة من نصب كمينٍ محكمٍ له في بلدة كفرحتى – قضاء صيدا، أسفر عن توقيفه، ويُدعى ج . م. (مواليد عام 1961، لبناني)

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصتَي حكم بجرم احتيال".

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