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اختتام أعمال مؤتمر “LebTech2025”: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة لبنان الرقمي

30
JUNE
2025
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بيروت – اختُتمت مساء الأحد 29 حزيران 2025 فعاليات مؤتمر LebTech2025 الذي امتد على مدى يومين في فندق لو رويال – ضبيه، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، ونقابات مهنية، وشركات ناشئة، وروّاد أعمال في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وكان المؤتمر قد افتُتح صباح السبت برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ممثلاً بوزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، الذي أعرب في كلمته عن تفاؤله بمستقبل لبنان الرقمي، مؤكداً أن “الوزارة تعمل على خلق بيئة محفّزة للطلاب والشركات الناشئة والعاملين في قطاع التكنولوجيا لبناء وطن يليق بطموحات الشباب اللبناني”.

وشهد اليوم الأول جولة للوزير شحادة على أجنحة المعرض التقني المرافق للمؤتمر، حيث اطلع على أبرز الابتكارات والتقنيات المعروضة، وتبادل الحديث مع ممثلي الشركات وروّاد الأعمال.

كما شارك في الجلسة الحوارية الافتتاحية إلى جانب النواب إلياس حنكش، رازي الحاج ونقولا صحناوي، وادغار طرابلسي حيث تم التطرق إلى التحديات والفرص في مسيرة التحول الرقمي في لبنان.

وفي كلمات ألقاها رؤساء النقابات المهنية، شدد نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا جورج الخويري على أن “التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح واجبًا وركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن ومؤسسات عصرية”. وأكد أن النقابة تسعى إلى “تعزيز الجهوزية السيبرانية، وحماية البيانات، ودعم الحكومة الرقمية من خلال ورش عمل متخصصة بالتعاون مع القطاع العام”.

أما نقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبود،فأعلن عن تنظيم مؤتمر مرتقب في 14 تموز لتدريب الموظفين على تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العامIPSAS، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومبدأ المساءلة في الإدارات العامة.

بدوره، ألقى نقيب مصممي الغرافيك باتريك ناكوزي كلمة أكد فيها أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الإبداعي، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا غنى عنها في التصميم الفني والإعلاني، داعيًا إلى استخدام هذه التقنيات “بمسؤولية وقيم”، حفاظًا على الدور البشري الإبداعي.

وفي سياق المؤتمر، أكدت دينا ضاهر، مديرة التسويق في Whish Money، أن مشاركة الشركة فيLebTech2025 تعكس التزامها الجذري بالتحول الرقمي، قائلة:
“نحن لسنا مجرد خدمة دفع، بل شركة تكنولوجيا نشأت في لبنان وتوسعت إلى أكثر من 110 دول، بخدمة تفوق 1.2 مليون مستخدم. وجودنا في LebTech هو تأكيد على هويتنا التقنية وريادتنا في مجال التكنولوجيا المالية.”
وأضافت: “بينما واجهت الأنظمة التقليدية التوقف، Whish Money ازدهرت لأنها رقمية في جوهرها، سريعة ومرنة. لم ننتظر الاستقرار، بل خلقناه عبر حلول مثل كشوف الرواتب الرقمية ومدفوعات التجار المشفّرة.”


وفي مؤتمر LebTech، تُعيد سيسكو بحسب مدير التسويق في لبنان روني شحود إطلاق ما تم الإعلان عنه في الولايات المتحدة خلال CiscoLive في سان دييغو، من حلول جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تبسيط العمليات التكنولوجية، وتعزيز الأتمتة، وتوفير الحماية الاستباقية من التهديدات. وتشمل هذه الحلول أجهزة جديدة مخصصة للشبكات في المؤسسات، والفروع،والمرافق الصناعية، إلى جانب إدارة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يساهم في إنشاء أماكن عمل حديثة،مرنة وآمنة تساعد الشركات على التكيّف والتحوّل في عصرالذكاء الاصطناعي.

قال فريد خوري، رئيس قسم ذكاء الأعمال في بنك بيروت:”كان بنك بيروت دائمًا سبّاقًا في تقديم الحلول الرقمية المتكاملة للشركات، وهو اليوم البنك المحلي الوحيد الذي يوفّر جميع الخدمات اليومية للشركات عبر منصته الرقمية. منذ ما قبل عام 2018، ساعدنا الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الحصول على الحلول التي تحتاجها. وبعد الأزمة، ومع تضاعف التحديات، أصبحت الحاجات أكبر، فقام بنك بيروت بتجديد منصته الرقمية بالكامل، وهي اليوم مبنية على نظام SAP العالمي لتلبية متطلبات السوق المتطوّرة بفعالية وسرعة.

وعلى مدى يومي المؤتمر، تنوّعت الجلسات والنقاشات بين مواضيع الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التحوّل الرقمي الحكومي، وتحديات الابتكار في ظل الأزمات، في حين شكّل المعرض المصاحب منصة لعرض إنجازات الشركات اللبنانية الناشئة والمؤسسات التكنولوجية الرائدة.”

LebTech2025 شكّل محطة حيوية لإعادة تسليط الضوء على قدرات لبنان في مجال الابتكار، وعلى طاقات الشباب اللبناني القادرة على الإبداع رغم التحديات، في مسعى جماعي لجعل التكنولوجيا رافعة للتنمية، ومفتاحًا لمستقبل رقمي واعد.

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