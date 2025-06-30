يستدرجون عمّال الـ “Delivery” ويسلبونهم بقوّة السّلاح!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صور ثلاثة موقوفين بجرم استدراج عمّال توصيل (Delivery) وسلبهم بقوّة السّلاح في محلّة الضّاحية الجنوبيّة، وهم كلٌّ من:
- خ. ط. (مواليد عام 2006، سوري)
- و. م. (مواليد عام 2007، سوري)
- أ. أ. (مواليد عام 2009، سوري)
لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم وتعرّف إليهم، الحضور إلى مركز مفرزة الضّاحية الجنوبيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في محلّة الأوزاعي – ثكنة الشّهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.