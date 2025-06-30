إليكم جديد الحادثة العنصرية في مطار بيروت!

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه" بتاريخ 27/06/2025 تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للمواطنة لمى الأمين تتحدث فيه عن حادثة عنصرية حصلت معها في مطار رفيق الحريري الدولي مع عنصر من الأمن العام اللبناني.

بناءً على مقطع الفيديو المتداول قامت المديرية العامة للأمن العام بالتحقق من صحة الحادثة وتفاصيلها، وبعد التأكد من الموضوع قامت المديرية بإتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق العنصر المخالف.

وكانت المواطنة اللبنانية لمى الأمين قدوجهت نداءً إلى رئيس الجمهورية جوزف عون، تعرض فيه موقفاً عنصرياً تعرّضت له في مطار رفيق الحريري الدولي، بعدما أهانها أحد عناصر الأمن العام منادياً إياهاً: "انت يا أثيوبية".

وذكرت أن هذه الحاثة ليست الأولى "من قبل الشعب ومن قبل العناصر بالمطار". وطالبت باعتذار رسمي وبقانون يحمي من العنصرية والتمييز.