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"الدولة هدرت وسرقت أموال المودعين" النائب فريد البستاني في مداخلة نارية داخل المجلس النيابي يهاجم تقاعس الحكومة عن إقرار الخطة الاقتصادية.

30
JUNE
2025
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من داخل جلسة المجلس النيابي، النائب فريد البستاني يقوم بمداخلة نارية حول أموال المودعين وتقاعس الحكومة في إقرار الخطة الاقتصادية.

جاء في مداخلة النائب البستاني:
"نتأمل أن تكون قد بدأت رحلة الألف إصلاح.
أود أن أبدأ بشكر الحكومة على إقرار آلية تنفيذ قانون التدقيق الجنائي في المستفيدين بطريقة غير شرعية من الدعم، وسأواصل متابعة التنفيذ حتى الوصول إلى نتائج حسيّة.
ولكن، في المقابل، نتفاجىء باقرار الحكومة القبول بديون جديدة، في حين أنها لم تنجز بعد الخطة الاقتصادية، بل لم تُعلن حتى عن رؤية أو تصور واضح لها.
لذلك، يجب على الحكومة أن تنكبّ على العمل الجاد لإنقاذ الاقتصاد، لأن لا قيامة للبنان من دون إنقاذ اقتصادي حقيقي، والخطوات الأساسية لتحقيق ذلك هي:
البدء بالعمل الجدي على وقف اقتصاد الكاش،
انتظام الوضع المالي،
إعادة هيكلة المصارف،
وطبعاً، اعادة اموال المودعين.
هذه النقاط وحدها كفيلة بإنقاذ لبنان ورفعه عن اللائحة الرمادية، التي قد تتحول إلى لائحة سوداء بعد أشهر قليلة، تمامًا كسواد حياة الغالبية العظمى من اللبنانيين اليوم.
لقد مضى على وجود الحكومة خمسة أشهر من دون أي تقدّم ملموس في هذا الملف الجوهري. نحن معكم وإلى جانبكم، ومستعدون للمساهمة وتسهيل إقرار القوانين، لكن "الإيد الواحدة ما بتزقّف".
هيّا الى العمل .
ندق اليوم ناقوس الخطر، لأننا لا نريد أن نصل إلى الطريق المسدود ونضطر إلى تجرّع الكأس المرة"

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