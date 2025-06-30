شريم: "ألا تستحق هذه القوانين أيضًا النضال والتهديد بتطيير الجلسة..؟"

A + A -

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم:

"‏حبذا لو ان حماس النواب ونضالهم في سبيل انتخاب المغتربين هو نفسه في سبيل اعادة ودائع المواطنين واجتراح الحلول القانونية لوضع حد للتعثر المالي والاقتصادي الذي ينعكس سلبا على الناس.

قضية اقتراع المغتربين مهمة ولكن هناك امور اخرى لم نر النواب يستميتون في سبيلها. فكم من قانون لاسترداد الاموال المحولة قابع في الجوارير، وكم من قانون مالي اصلاحي ينتظر اقراره، وكم من قانون تنظيمي يحد من الفساد الاداري ينتظر البت به، هذه القوانين الا تستحق هي ايضا النضال والتهديد بتطيير الجلسة..؟"