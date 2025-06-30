الرئيس عون: نؤكّد أهمية استمرار عمل "اليونيفيل" إلى جانب الجيش

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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون القائد الجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال Diodato Abagnara، وأكد له "أهمية استمرار عمل اليونيفيل إلى جانب الجيش في الجنوب لتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كاملة"، مشدداً على "ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس، لتمكين الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليًا".



واستقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ الذي دعاه إلى حضور القداس الاحتفالي لمناسبة عيد القديس شربل، الذي سيُقام في 20 تموز المقبل في دير مار مارون – عنايا، واطلعه على التحضيرات المُنجزة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع "درب مار شربل".