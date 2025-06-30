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الرد اللبناني على مقترحات برّاك: خطوة مقابل خطوة

30
JUNE
2025
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لفتت مصادر مطلعة لــ»البناء» الى أن «الاجتماع بين الرئيس بري ورئيس الحكومة نواف سلام لم يحسم موقف لبنان الموحّد من الورقة التي طرحها المبعوث الأميركي توم براك الى لبنان، وتحتاج الى مزيد من المشاورات بين الرؤساء»، ولفتت الى أن الورقة غير محصورة بحصرية السلاح بل بالإصلاحات والعلاقات اللبنانية – السورية»، ونفت ما تم تداوله عن أجواء سلبية ظللت اللقاء، مؤكدة أن الأجواء إيجابية وتشاورية ومستمرة للتوصل الى توافق حول الملفات الخلافية.


وأوضحت مصادر رسميّة لقناة «الجديد»، أنّ «الردّ اللّبناني على ورقة المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس باراك يقوم على مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، بخلاف ورقة الموفد الأميركي، الّتي دعت «الجانب اللّبناني إلى تسلّم سلاح «حزب الله» كمدخل لضغط الولايات المتّحدة الأميركيّة على «إسرائيل» للانسحاب من جنوب لبنان».


وأشارت إلى أنّ «التّعديلات اللّبنانيّة تقترح تلازُم الخطوات، بدءًا بإعلان الحكومة قرار تسليم سلاح «حزب الله»، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من الجنوب، ليبدأ الحزب عمليّة تسليم سلاحه من شمال اللّيطاني كخطوة ثالثة تتلازم مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل».

البناء
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