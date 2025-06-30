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عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 حزيران 2025

30
JUNE
2025
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 الأخبار: الحرب الأميركية مستمرة: التطبيع الآن
لبنان ينتظر عودة برّاك: جدل حاد وأفكار مقابلة للثنائي
قلق في دمشق: إنخاء حالة العداء أم سلام بلا الجولان؟
إعادة تدوير صفقة القرن

 

 

 

 


البناء: ترامب ونتنياهو يواصلان التباهي بالنصر… والخامنئي: المبالغة لتغطية الفشل | لا تقدّم في مفاوضات غزة… والمجازر مستمرة… عمليات المقاومة تتصاعد | ترويج أميركيّ لسلام سوريّ لبنانيّ مع «إسرائيل» دون الجولان ومزارع شبعا

 

 

 

 

اللواء: براك قبل استلام الورقة اللبنانية: السلام مع إسرائيل ضروري لسوريا ولبنان
الجلسة اليوم أمام اشتباك بين بري والقوات.. وحزب الله: البداية من التزام الاحتلال بوقف النار

 

 

 


النهار: “الاشتباك الاغترابي" يُلهب الجلسة اليوم؟
تصاعد الخلاف النيابي حول الانتخاب الاغترابي... قاسم يشوّش على الحركة الرئاسية لإنجاز الردّ

 

 

 


الجمهورية: رد موّحد على أسئلة برّاك

 

 

 


الديار: ضغوط أميركيّة غير مسبوقة لدفع لبنان وسوريا نحو التطبيع مع <إسرائيل>
أزمة الرواتب تتفاقم...والموظفون يُلوّحون بإضراب مفتوح

 

 

 

 

l'orient le jour: Proposition de Barrack : deux semaines cruciales pour l'État libanais

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «أكبر شبكة خلال عقد»... ماذا وجد «الشاباك» لدى خلية «حماس» في الضفة؟
السلطات أوقفت 60 متهماً وقالت إنهم كانوا يخططون لهجمات قريباً

 

 

 

الأنباء الكويتية: حركة للسلطة مرفقة بتشدد في ضبط الأمن وملاحقة مطلوبين خطرين
«إيجابيات» في ملف السلاح تعززها الضمانات الأميركية بانسحاب إسرائيلي

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