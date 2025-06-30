«الحزب» يقدّم ردودا إيجابية؟... بري يضطلع بدور إيجابي

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الأنباء الكويتية: في معلومات خاصة بـ «الأنباء» أن السلطة اللبنانية تقوم بخطوات مدروسة، وتتزامن مع ضمانات أميركية بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبناني المحتلة بعد الحرب الإسرائيلية الموسعة والإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الخطوات الالتزام ببدء نزع السلاح غير الشرعي من الجهات اللبنانية والفلسطينية، والتشدد في ضبط الوضع الأمني في الداخل، وملاحقة مطلوبين خطرين وآخرين مدرجين على قوائم الإرهاب.

ويسجل في هذا السياق تحرك لافت للأجهزة الأمنية اللبنانية في كافة المناطق، وفي شكل استباقي يلقى الاستحسان من المواطنين، على رغم الأكلاف العالية جراء سقوط شهداء من القوى الأمنية ووقوع إصابات في صفوفها.

وفي المعلومات أيضا، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يضطلع بدور إيجابي لجهة إقناع شريكه في «الثنائي» بالتجاوب مع مطلب السلطات اللبنانية، والدخول في عد تنازلي جدي يؤدي إلى تحول نوعي في ملف السلاح.

وتحدثت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن «ان عدم تحقيق أي تقدم يؤدي إلى اهتزاز الثقة الخارجية، وخصوصا من الدول الراعية التي أسهمت في أحداث التغيير قبل ستة أشهر».

وتوقعت ان يقدم «الحزب» ردودا إيجابية، ما يسهم في حلحلة الكثير من الأمور، خصوصا انه أبدى مرونة فعلية خلال الأيام الماضية. وفي هذا السياق، يعرض ممثلو السلطة الرسمية للجهات التي يتحدثون اليها في المقلب الآخر، لواقع «ان السلاح لم يحقق التوازن المطلوب الذي كان يعول عليه في المواجهة مع إسرائيل، في ضوء التفوق التكنولوجي للأخيرة».