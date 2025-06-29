"مكتومتا القيد".. أعمال مشبوهة ومنافية للأخلاق في بيروت!

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه ضمن تدابير حفظ الأمن التي ينفذها فوج حرس مدينة بيروت، أوقفت دورية من مفرزة التفتيش والدوريات امرأتين في منطقة الماريوت بعد ورود شكاوى متعددة من السكان حول أعمال مشبوهة ومنافية للأخلاق تُمارس في مكان عام.

وبعد مراقبة دقيقة، تم توقيفهما، وتبين بالتحقيق أنهما مكتومتا القيد، فجرى تسليمهما إلى المراجع المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وفي حادثة منفصلة حوالى الثالثة والنصف فجرًا في منطقة الصيفي، أوقفت دورية من فوج حرس بيروت شخصًا كان يحاول نشل ثلاثة أشخاص على الطريق العام، وتبيّن أنه لبناني يُدعى (ح.و)، فسُلِّم أيضًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.