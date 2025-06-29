منير يونس: الطبقة السياسية والمصرفية ليست بصدد اجتراح حلّ منصف للمودعين

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كشف الصحافي الإقتصادي منير يونس أن "كل المؤشرات تُظهر أن الطبقة السياسية والمصرفية، ومعها مصرف لبنان، ليست بصدد اجتراح حلّ منصف للمودعين في الأشهر القليلة المقبلة".

‏وأوضح: بل يبدو أن البلاد تتّجه نحو مرحلة مراوحة إضافية، قد تُغلق فيها نوافذ النقاش الاصلاحي المصرفي والمالي الجاد، خصوصًا مع اقتراب موسم الانتخابات النيابية، حيث تزدهر الوعود الشعبوية وتُعلّق الإصلاحات.

‏وأضاف يونس: لكن ذلك لا يبدو مزعجًا على الإطلاق للمصرفيين والسياسيين، الذين أثبتوا خلال السنوات الخمس الماضية قدرتهم على "الصمود" بالمماطلة وحرف الانظار، وعرقلة الخطط من دون أي شعور بالذنب تجاه ما يعيشه الناس. بالنسبة إليهم، الوقت حليفهم، والتسويف لعبتهم المفضلة.

‏وبالتالي، لا حلّ في الأفق، لا قريبًا ولا قابلًا للتطبيق. وعلى المودعين، حتى إشعار آخر، أن يكتفوا بما تسمح به تعاميم مصرف لبنان من سحوبات جزئية ومهينة،

‏وختم: بالإنتظار: على المودعين تكرار انتخاب نفس احزابهم والانتصار لطوائفهم قبل حقوقهم!