هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في التيار الوطني الحر: فوز مرشحتي "التيار" في اللائحة الإئتلافية

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أصدرت هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في المكتب التربوي للتيار الوطني الحر البيان الآتي:

فازت اللائحة الائتلافية التي ساهم التيار الوطني الحر في تشكيلها بانتخابات الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

وقد نالت مرشحتا التيّار د. منى عيّود ود. سوزان منعم المركزين الثالث والخامس وعلى أعلى عدد أصوات بين المرشحين المسيحيين.

و تميزت الانتخابات بنسبة الإقتراع العالية حيث شارك فيها مائة وستة وعشرون مندوباً (126 مندوباً) من أصل مائة وسبعة وثلاثون مندوباً (137 مندوباً)، علماً أن من غاب عن الإنتخابات تقدم بمعذرة شخصية.

كل التمنيات بالتوفيق للرابطة الجديدة، على أمل أن تكون صوتًا صادقًا للأساتذة، وأن تحمل قضاياهم بأمانة ومسؤولية في سبيل الدفاع عن حقوقهم لايصال الجامعة اللبنانية الى ما تصبو اليه.