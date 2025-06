Bassil: Hezbollah debe poner sus armas en manos del Estado y el gobierno debe satisfacer a la comunidad internacional en la cuestión de los refugiados sirios: No hay seriedad en el gobierno para cumplir los expedientes de reforma

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, subrayó que "las armas de Hezbollah no pueden ser un elemento de disuasión para Israel después de todo lo que ha pasado, ya que las circunstancias han cambiado", haciendo hincapié en que la tarea de defender el Líbano debe estar en manos del Estado y que el Líbano necesita una forma de defenderse y que el proceso serio de entrega de armas aún no ha comenzado. Explicó: "No debemos olvidar que Israel está ocupando nuestra tierra y que hay intentos de asentar a los palestinos, por lo que no podemos decirle: “Estamos a sus órdenes”, y el arma debe tener un precio, y su entrega debe hacerse con comprensión".

Dijo: "Esta arma pertenece a Líbano y al Estado libanés, y no somos partidarios de que el diálogo siga siendo un proceso para ganar tiempo", y añadió: "Ningún libanés ha obtenido una victoria sobre Hezbollah como para burlarse de ella, pero Hezbollah debe saber poner su poder militar bajo la custodia del Estado, y nosotros somos partidarios de ello", y añadió: "Debemos honrar a los mártires que cayeron para liberar Líbano de la ocupación israelí, y el arma cumplió con su deber, pero el misil ya no puede enfrentarse a la inteligencia artificial."

En una entrevista en el programa "Jadal" de la LBC con el periodista Mario Abboud, Bassil explicó que lo que vimos en Nabatieh es un "insulto" y una violación de lo que hacía Israel. Señaló que Irán ha perdido su programa nuclear y ha ganado su régimen, y que "Israel ha perdido su prestigio", añadiendo: "El mayor ganador es Estados Unidos, y lo que se ha demostrado concretamente es que sin Estados Unidos, Israel no puede protegerse".

Subrayó: "Las armas no deben tener un precio en privilegios dentro del sistema, y Hezbollah no ha dicho eso, y el país no puede prescindir de los chiíes, como tampoco puede prescindir de otras sectas".

El gobierno y los expedientes de reforma y desplazamientos

Sobre la situación del gobierno libanés, Bassil indicó que "no sabe cuál es la diferencia entre el gobierno actual y el gobierno provisional, salvo en los nombramientos", y señaló que "la ley de independencia judicial que se ha enviado hoy es peor que la que estaba sobre la mesa". Afirmó que "no hay seriedad en la finalización de los expedientes", preguntándose "dónde está el plan de reforma financiera y económica y dónde está el dinero de los depositantes". Dijo: "Enviamos diez preguntas al gobierno y sólo recibimos respuesta a una".

Añadió: "¿Qué hizo el gobierno con la auditoría penal y la ley que se aprobó sobre la auditoría de los fondos de subvención? Qué significa que un gobierno al que envías diez preguntas responda sólo una y la respuesta nos incite a enviar otra pregunta!"

Explicó que "el gobierno de Hassan Diab terminó en poco tiempo el plan de Álvarez, así que ¿cuál es el plan de este gobierno y qué dice a los depositantes?"

Señaló que "los que lucharon contra las cuotas a través de una ley que se aprobó respetando la lógica violaron esta lógica". Y añadió: "Hay cuotas en los nombramientos de seguridad, y ¿hay algún nombramiento de seguridad que no esté aprobado por el dúo chií? El comandante del ejército fue aprobado antes de que Joseph Aoun fuera elegido presidente". Y continuó: "En el Consejo de Mando de las Fuerzas de Seguridad Interna sigue habiendo dos oficiales cristianos y un oficial chií, y despidieron a los dos oficiales y dejaron al chií porque el dúo chií lo quiere, ¡y nos dicen que no hay cuotas!

Sobre el tema de los desplazamientos y lo emitido por el gobierno., señaló que "el gobierno no puede tratar la cuestión siria como si el régimen no hubiera caído, la guerra no hubiera cesado y las sanciones no se hubieran levantado", y explicó que "el gobierno ha sustituido el retorno voluntario por el retorno sostenible, lo que significa que los que van a Siria y no se sienten cómodos pueden volver".

Dijo: "El ACNUR quiere organizar viajes de exploración para los sirios y si ven que no se han adaptado, pueden volver, y el coste de organizar viajes de exploración es de 200 millones de dólares", y añadió que el "El gobierno es "cómplice" en el tema del desplazamiento cuando habla de retorno sostenible, y por qué todavía hay dos millones de sirios en Líbano, y ha aprobado un plan que permite al 24% de los que quieren ir a Siria hacerlo y volver si no les gusta la situación bajo el nombre de retorno sostenible, mientras que el 76% que está en Líbano no se menciona." Subrayó que "lo que está haciendo el gobierno es una rendición de identidad después de haber sido incapaz de llevar a cabo una reforma o hacer algo sobre la cuestión de las armas." Y añadió: "La cuestión de los desplazados es la más peligrosa para Líbano y ya no se justifica aceptarla, entonces, ¿de qué tienen miedo? De la administración Trump, que levanta la bandera de hacer frente a la inmigración ilegal?".

Bassil enfatizó: "Acuso al Gobierno de apaciguar a la comunidad internacional en este expediente", preguntándose: "¿Qué está haciendo el ministro de Exteriores? ¿Y dónde están en el gobierno quienes dicen hacer frente al desplazamiento de sirios?

Atentado contra una iglesia en Damasco

Sobre el atentado contra la iglesia de Damasco, Bassil subrayó que "es un atentado contra la diversidad en Siria y la libertad de opinión y pensamiento, y es responsabilidad del gobierno sirio impedirlo, lo que está en manos de los Estados y de sus "camaradas" en Líbano", y añadió: "Lo que ocurre hoy en Siria no es sólo un atentado, sino que allí se cometen crímenes, y la dignidad humana no es el trato que reciben los cristianos en Siria".

Bassil dijo: "No entiendo las políticas internacionales en la región, y como resultado, los cristianos están pagando el precio", señalando que "no es posible tener tales facciones en las fronteras del Líbano y estar a salvo", haciendo hincapié en que "nosotros como libaneses no queremos ISIS, pero queremos un Islam abierto y humano, la forma en que el príncipe Mohammed bin Salman, el príncipe Mohammed bin Zayed, el príncipe Tamim, el emir de Bahrein, el emir de Kuwait y el sultán de Omán lo presentan."

Añadió: "El problema del régimen sirio es que quiere responder a lo que se le exige desde el exterior, y al mismo tiempo si va demasiado lejos con el exterior, tendrá problemas con las facciones, y como resultado de esta situación entre ambos, lo que está sucediendo hoy en Siria", señalando que "el régimen actual aspira a satisfacer a Occidente y al mismo tiempo busca satisfacer la doctrina ideológica en la que creció, y las dos cosas son contradictorias."

Paz

Sobre la paz entre Siria e Israel, Bassil señaló que "Líbano espera una paz justa" y que "Líbano espera una paz justa y global porque Líbano no puede estar fuera de ella", añadiendo: "Ahmad al-Sharaa está obligado a ir hacia la opción de la paz con Israel, y por eso fue elegido presidente de Siria", y en respuesta a una pregunta sobre la entrada de Siria en los Acuerdos de Abraham, dijo: "Lo más importante que hace Siria es el techo de Arabia Saudí, y lo que quiere Líbano es detener la agresión y no el reasentamiento", subrayando: "Tenemos que ser solidarios con el ambiente general árabe". Hizo hincapié en que "lo que Arabia Saudí ha planteado en términos de la solución de los dos Estados, ninguno de los árabes puede salir de ella, y nadie puede tolerar esta situación para los palestinos."

Los resultados de las elecciones municipales

Respecto a las elecciones municipales, Bassil dijo: "Tratamos este derecho como un derecho municipal que es para el pueblo y no tratamos opciones políticas, mientras que las Fuerzas Libanesas fueron a llevarlo a una batalla de tamaños políticos", y añadió: "El resultado del movimiento en este derecho es mejor que el de las Fuerzas Libanesas, añadiendo: "el resultado del movimiento en estas elecciones es mejor que en 2016.

Explicó: "Hay 30 sindicatos en el Líbano y a nosotros nos preocupan 20 y hay 15 a los que apoyamos: añadió "Las Fuerzas Libanesas sólo tienen la Unión de municipios de Bsharre con su propia fuerza, y en el contexto de

el tsunami cristiano que lo llamaron y resultó ser un "Aliento", las "fuerzas" no ganaron ningún sindicato ni en Chouf ni en Aley ni en Akkar ni en la Bekaa", subrayando que "intentaron hacer una "guerra de cancelación" con los medios de comunicación y fracasaron y consideramos que nuestros resultados son mejores que los de 2016".

Explicó:" En Keserwan, por ejemplo, cinco partidos ganaron el sindicato, y en el sindicato de Jezzine hay un recurso después de que se impidiera votar al teniente de alcalde de Haidab, detenido en Irak a causa de la guerra", y añadió: "Ganamos los sindicatos en Akkar, y las fuerzas del distrito tienen un municipio".

La ley electoral y el asunto del casino

Sobre las cuestiones que se iniciaron con el asunto del casino, señaló que "la guerra contra el casino empezó cuando aumentaron sus ingresos, diciendo: "Nadie intenta meternos en él".

En respuesta a una pregunta, explicó que "nuestro problema con el decreto forestal era regional, cómo puede una persona pasar de Nabatieh a Zgharta, por eso nos opusimos, y no decimos igualdad 50-50, ¡pero no 90-10!".

En cuanto a la ley electoral, Bassil recordó que fue una ley aprobada en 2017 y dijo: "Corregimos la representación en seis diputados para la diáspora. Mientras los libaneses en el extranjero tengan derecho a votar en el extranjero o en casa, ¿por qué íbamos a privarles de ello?". Y añadió: "Harán todo lo posible para cancelar los seis escaños para la diáspora, ¿por qué aprobaron estos escaños en 2017? Están cometiendo el mayor crimen contra la diáspora".

Elecciones parlamentarias

Enfatizó: "Hablar de mi candidatura en otro lugar que no sea Batroun es mentira". En respuesta a una pregunta sobre si Hezbollah es su aliado en las elecciones. Señaló que "no tendremos un aliado y veremos dónde está nuestro interés en todas partes y cuál será la situación política general, y nadie nos impone nada y nadie nos impide nada". Preguntó: "¿Por qué las fuerzas tienen derecho a aliarse con Hezbollah en el municipio de Beirut y nadie dice nada?".