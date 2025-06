A + A -



Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a souligné que "les armes du Hezbollah ne peuvent pas être un moyen de dissuasion pour Israël après tout ce qui s'est passé, les circonstances ont changé", soulignant que la tâche de défendre le Liban devrait être sous le contrôle de l'État et le Liban a besoin d'un moyen pour se défendre alors que le processus sérieux de la remise des armes n'a pas encore commencé. Il a expliqué : Nous ne devons pas oublier qu'Israël occupe notre territoire et qu'il y a tentatives d’intégration des Palestiniens, nous ne pouvons donc pas lui dire : "Nous sommes à vos ordres", l'arme doit avoir un prix et sa remise doit se faire en accord.

Il a dit: "Cette arme appartient au Liban et à l'État libanais, et nous ne sommes pas favorables à ce que le dialogue reste un processus visant à gagner du temps", il a ajouté : "Aucun Libanais n'a remporté de victoire sur le Hezbollah pour s'en vanter, mais le Hezbollah doit savoir comment confier sa puissance militaire à l'État, auquel nous tenons", ajoutant : "Nous devons honorer les martyrs qui sont tombés pour libérer le Liban de l'occupation israélienne, et l'arme a fait son devoir, mais le missile ne peut plus faire face à l'intelligence artificielle."

Lors d'un entretien avec le journaliste Mario Abboud dans le cadre de l'émission "Jadal" diffusée sur la chaîne LBC, M. Bassil a expliqué que ce que nous avons vu à Nabatieh est une "insulte" et une violation qu'Israël a l'habitude de commettre. Il a noté que l'Iran avait perdu son programme nucléaire et gagné son régime, et qu'"Israël avait perdu son prestige", ajoutant : "Le plus grand gagnant, ce sont les États-Unis et ce qui a été concrètement démontré, est que sans l'Amérique, Israël ne peut pas se protéger.

Il a insisté sur le fait que "Les armes ne devraient pas avoir de prix en termes de privilèges au sein du système, et le Hezbollah n'a pas déclaré ceci. Le pays ne peut pas se passer des chiites, tout comme il ne peut pas se passer d'autres communautés.

Le gouvernement, les dossiers de réforme et les déplacements

En ce qui concerne le statut du gouvernement libanais, Bassil a indiqué qu'il "ne sait pas quelle est la différence entre le gouvernement actuel et le gouvernement intérimaire, à l'exception des nominations", notant que "la loi sur l'indépendance de la justice qui a été envoyée aujourd'hui est pire que celle qui était sur la table". Il a déclaré qu'"il n'y a pas de sérieux dans la finalisation des dossiers", demandant "où est le plan de réforme financière et économique et où est l'argent des déposants ? il a déclaré : "Nous avons envoyé dix questions au gouvernement et une seule a reçu une réponse".

Bassil a souligné : "Il n'y a pas de sérieux pour terminer les dossiers, alors où est le plan de réforme financière ou économique ? Où est l'argent des déposants ?"

Il a ajouté : "Qu'a fait le gouvernement au sujet de l'audit criminel et de la loi qui a été adoptée sur l'audit des fonds de subvention ? Qu'est-ce que cela signifie qu'un gouvernement auquel vous envoyez dix questions il ne répond qu'à une seule et la réponse nous a incités à envoyer une autre question !"

Il a expliqué que "le gouvernement de Hassan Diab a achevé en peu de temps le plan Alvarez, alors quel est le plan de ce gouvernement et qu'est-ce qu'il dit aux déposants ?"

Il a souligné que "ceux qui ont combattu les quotas à travers une loi qui a été adoptée en respectant la logique ont violé cette logique. Il a ajouté : "Il y a des quotas dans les nominations de sécurité, et y a-t-il une nomination de sécurité qui n'est pas approuvée par le duo chiite ? Le commandant de l'armée a été approuvé avant que Joseph Aoun ne soit élu président." Il a poursuivi : "Au sein du Conseil de commandement des forces de sécurité intérieure, il y a encore deux officiers chrétiens et un officier chiite, et ils ont renvoyé les deux officiers et laissé le chiite parce que le duo chiite le veut, et ils nous disent qu'il n'y a pas de quota !

En ce qui concerne les déplaces et ce qui a été publié par le gouvernement, Bassil a souligné que "le gouvernement ne peut pas traiter la question syrienne comme si le régime n'était pas tombé, que la guerre n'avait pas cessé et que les sanctions n'avaient pas été levées", expliquant que "le gouvernement a remplacé le retour volontaire par un retour durable, ce qui signifie que ceux qui vont en Syrie et n'y sont pas à l'aise peuvent y retourner".

Et il a déclaré: "Le HCR veut organiser des voyages d'exploration pour les Syriens et s'ils constatent qu'ils ne se sont pas adaptés, ils peuvent rentrer, et le coût de l'organisation des voyages d'exploration est de 200 millions de dollars", ajoutant que "Le gouvernement est "complice" lorsqu'il parle de retour durable et pourquoi il y a encore deux millions de Syriens au Liban alors qu’il a approuvé un plan qui permet à 24 % de ceux qui veulent aller en Syrie de le faire et de revenir s'ils n'aiment pas la situation sous le nom de retour durable, alors que les 76 % qui sont au Liban ne sont pas mentionnés. Il a souligné que "ce que fait le gouvernement est une reddition d'identité après avoir été incapable de mener des réformes ou de faire quoi que ce soit sur la question des armes". Il a ajouté : "La question du déplacement est la plus dangereuse pour le Liban et il n'est plus justifié de l'accepter, alors de quoi ont-ils peur ? De l'administration Trump, qui brandit l'étendard de la lutte contre l'immigration illégale ?"

Bassil a souligné : "J'accuse le gouvernement de satisfaire la communauté internationale dans ce dossier", demandant : "Que fait le ministre des affaires étrangères ? Et où sont ceux qui prétendent faire face au déplacement des Syriens au sein du gouvernement ?

Bombardement de l'église de Damas

Quant au bombardement de l'église de Damas, M. Bassil a souligné que « c'est une attaque contre la diversité en Syrie et la liberté d'opinion et de pensée ». Il est de la responsabilité du gouvernement syrien de l'empêcher", ainsi que sous l’égide des états et leurs camarades au Liban ajoutant : "Ce qui se passe en Syrie aujourd'hui n'est pas seulement un bombardement, mais il y a des crimes qui s'y déroulent et la dignité humaine n'est pas la façon avec laquelle les Chrétiens sont traités en Syrie".

Bassil a dit : "Je ne comprends pas les politiques internationales dans la région, et en conséquence, les chrétiens en paient le prix", notant qu'"il n'est pas possible d'avoir de telles factions aux frontières du Liban et d'être en sécurité", soulignant que "nous, en tant que Libanais, ne voulons pas d'ISIS, mais nous voulons un islam ouvert et humain, tel que le prince Mohammed bin Salman, le prince Mohammed bin Zayed, le prince Tamim, l'émir de Bahreïn, l'émir du Koweït et le sultan d'Oman le représentent."

Il a ajouté : "Le problème du régime syrien est qu'il veut répondre à ce qui lui est demandé de l'extérieur, et en même temps, s'il va trop loin avec l'extérieur, il aura des problèmes avec les factions, et le résultat de cette situation entre les deux, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie", soulignant que "le régime actuel aspire à satisfaire l'Occident et en même temps cherche à satisfaire la doctrine idéologique sur laquelle il a grandi, et les deux choses sont contradictoires."

Paix

En ce qui concerne la paix entre la Syrie et Israël, Bassil a souligné que "le Liban attend une paix juste" et que "le Liban attend une paix juste et globale parce que le Liban ne peut pas être en dehors de cette paix", ajoutant : « Nous n’admettons pas qu’Israel nous traite avec condescendance tout comme il ne voudrait pas d’états puissants et nationaux mais plutôt des groupes conflictuels qui s’entretuent « Ahmad al-Sharaa est contraint de s'orienter vers l'option de la paix avec Israël, et c'est pourquoi il a été choisi comme président de la Syrie", et en réponse à une question sur l'entrée de la Syrie dans les accords d'Abraham, il a déclaré : "La chose la plus importante que fait la Syrie est le plafond de l'Arabie saoudite et ce que le Liban veut, c'est arrêter l'agression et refuser l’intégration", soulignant que "nous devons être solidaires avec l'atmosphère arabe générale" . Il a souligné que "ce que l'Arabie saoudite a proposé en termes de solution à deux États, aucun des Arabes ne peut s'y soustraire, et personne ne peut tolérer cette situation pour les Palestiniens".

Les résultats des élections municipales

En ce qui concerne les élections municipales, Bassil a déclaré : "Nous avons traité ce droit comme un droit municipal qui est pour le peuple et non en adoptant d'options politiques, alors que les Forces libanaises sont allées l'emmener dans une bataille de tailles politiques," ajoutant, "Le résultat du courant dans ce droit est meilleur que celui des Forces libanaises, en ajoutant : Le résultat du courant à cette élection est meilleur qu'en 2016.

Il a dit: "Il y a 30 unions de communes au Liban, nous occupons 20 d'entre eux et nous en avons soutenu 15 : Les Forces libanaises n'ont que l'Union des municipalités de Bsharre avec ses propres forces, et dans le contexte de que le tsunami chrétien, qu'ils ont appelé et qui s'est avéré être un "Souffle", les "forces" n'ont remporté aucune union ni dans le Chouf, ni dans Aley, ni dans le Akkar, ni dans la Bekaa", soulignant qu'"ils ont essayé de faire une "guerre d'annulation" avec les médias et ont échoué et nous considérons que nos résultats sont meilleurs qu'en 2016".

Il a expliqué : "A Keserwan, par exemple, cinq partis ont remporté l’union , a Jezzine, il y eu un appel après que le maire adjoint de Haidab, qui était détenu en Irak à cause de la guerre, a été empêché de voter", ajoutant : "Nous avons remporté les unions au Akkar, et les forces du district ont obtenu une seule municipalité.

La loi électorale et la question du casino

En ce qui concerne les questions soulevées au sujet du casino, il a fait remarquer que "la guerre contre le casino a commencé lorsque ses revenus ont augmenté, en disant : "Que personne n'essaie de nous entraîner là-dedans".

En réponse à une question, il a expliqué que "notre problème avec le décret forestier était régional, comment une personne peut-elle se déplacer de Nabatieh à Zgharta, alors nous nous sommes opposés, et nous ne disons pas 50-50 égalité, mais pas 90-10 !"

En ce qui concerne la loi électorale, Bassil a rappelé qu'il s'agissait d'une loi approuvée en 2017 et a déclaré : "Nous avons corrigé la représentation par six députés pour la diaspora. Tant que les Libanais de l'étranger ont le droit de voter à l'étranger ou dans leur pays, pourquoi les en priverions-nous ?". Il a ajouté : "Ils feront tout pour annuler les six sièges pour la diaspora, alors pourquoi ont-ils approuvé ces sièges en 2017 ? Ils commettent le plus grand crime contre la diaspora."

Élections parlementaires

Il a insisté : "Parler de ma candidature ailleurs qu'à Batroun est un mensonge." En réponse à la question de savoir si le Hezbollah est votre allié pour les élections. Il a souligné que "nous n'aurons pas d'allié et nous verrons où se situe notre intérêt partout et quelle sera la situation politique générale, et personne ne nous impose quoi que ce soit et personne ne nous empêche de faire quoi que ce soit". Il a demandé : "Pourquoi les forces ont-elles le droit de s'allier au Hezbollah dans la municipalité de Beyrouth et personne ne dit rien ?".