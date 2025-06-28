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بسبب العدوان الإسرائيلي... هذا ما سيحدث قرب جسر المطار غدًا الأحد

28
JUNE
2025
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي: "ستقوم احدى الشركات بأعمال هدم وإزالة ركام أحد المباني المهدّمة والمحاذية لجسر المطار جرّاء العدوان الإسرائيلي، وذلك اعتباراً من الساعة7،00 صباحاً ولغاية الساعة14،00 من تاريخ 29-6-2025، وبسبب وجود مخاطر، وحفاظاً على السلامة العامة، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية طيلة فترة الأشغال:

- قطع الطريق امام السير القادم من مستديرة الرحاب باتجاه طريق المطار وتحويله باتجاه جسر المطار – الغبيري – شاتيلا.
- قطع الطريق الفرعية امام السير القادم من قَبل قاعة بلدية الغبيري الرياضية باتجاه جسر المطار وتحويله نحو طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً للازدحام".

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