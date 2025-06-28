الرئيس عون عزى وزير الداخلية ومدير عام قوى الامن الداخلي

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الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله وقدم لهما التعازي باستشهاد المعاون إلياس طوق الذي استشهد فجر اليوم خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة Swat التابعة لوحدة الشرطة القضائية بدهم منزل احد المطلوبين في شارع المئتين في طرابلس. الرئيس عون نوه بالعمل الأمني الذي قام به الشهيد وأفراد القوة الذين أصيب منهم ضابطان ورتيب متمنياً للشهيد الرحمة ولذويه الصبر والعزاء، وللجرحى الشفاء العاجل. الرئيس عون أشاد بالجهود التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في مختلف وحداتها من أجل حفظ الأمن في البلاد والحد من الجريمة على أنواعها ومكافحة التهريب وكل ما يشكل خطراً على سلامة المواطنين، مؤكداً أن لا تساهل مع المخلين بالأمن والمطلوبين للعدالة.