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لجنة كفرحزير البيئية تابعت تنظيم عريضة رفضا لمحاولات حفر مقالع

28
JUNE
2025
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تتابع لجنة كفرحزير البيئية تنظيم عريضة موقعة من الأهالي رفضا لمحاولات شركات الترابة الحصول على تراخيص حفر مقالع في الاراضي المصنفة 40/20  لبناء الفيلات والقصور كالرابية، والمطلة على الشاطىء وسبق للمجلس البلدي السابق ان اوقفها ومنع عملها في اراضي كفرحزير".

وقالت في بيان: "كان لافتا توقيع المئات من اهالي كفرحزير على العريضة مما يدل على حجم الرفض الشعبي لمقالع ومصانع الترابة التي اغتالت اهل الكورة بالسرطان وامراض القلب والامراض الصدرية وقضت على معظم زراعات الكورة ومقومات وجود اهلها".

من جهة اخرى قامت لجنة كفرحزير البيئية بالتنسيق مع جمعية "بلادي خضرا" برفع عدة يافطات استنكارا لمحاولات شركات الترابة الوقحة الحصول عل تراخيص لحفر مقالع في كفرحزير وبدبهون رغم كل مخالفاتها القانونية وجرائمها البيئية والصحية والمالية.

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