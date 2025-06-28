"الجديد": هذه خلاصة الموقف اللبناني تجاه ورقة الموفد الأميركي

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أفادت معلومات «الجديد»، بأن «خلاصة الموقف اللبناني تجاه ورقة الموفد الأميركي توماس باراك مبنية على قاعدة «خطوة مقابل خطوة» ولبنان أبلغ أميركا أن تنازلات إسرائيلية بضغط أميركي ستقابلها خطوات لبنانية». وذكرت المعلومات أن «مخرجاً يلوح في الأفق مبنياً على إعلان الحكومة استعدادها لسحب السلاح بقرار رسمي تضغط بعدها أميركا على «إسرائيل» للانسحاب من بعض النقاط، لكن ذلك يبقى رهن اجتماع السبت الحاسم بين سلام وبري».

وكانت قد أفادت معلومات «الجديد»، بأن «رئيس الحكومة نواف سلام يحضّر لطرح بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء تحت عنوان الحاجة اللبنانية إلى ذلك بعدما ضاقت كل المحاولات السابقة». ولفتت مصادر متابعة لحركة الرؤساء الثلاثة لـ»الجديد»، الى أنه «بصدد التحضير لتصور للرد على ورقة باراك وزيارة سلام إلى عين التينة يوم السبت تأتي في إطار التنسيق المشترك للرد».