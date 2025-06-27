من هو مرشح "القوات" لمنصب نقيب المحامين؟

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أعلنت مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية اليوم، عن دعمها ترشيح الأستاذ عماد مرتينوس لمركز عضوية مجلس النقابة ومنصب نقيب المحامين في بيروت لدورة 2025، بالإضافة إلى دعم ترشيح الأستاذ إيلي الحشاش لعضوية مجلس النقابة.

وجاء في البيان: "بعد سلسلة من اللقاءات والنقاشات ذات الطابع النقابي والوطني، قررت مصلحة المهن القانونية دعم ترشيح الزميل الأستاذ عماد مرتينوس لمنصب نقيب المحامين، والرفيق الأستاذ إيلي الحشاش لعضوية مجلس النقابة".

وأضاف البيان أن هذا القرار "يأتي انسجاماً مع رؤية المصلحة النقابية والسيادية والتغييرية داخل النقابة"، مؤكداً "انفتاح المصلحة على التعاون مع جميع الأطراف الذين يلتقون معها على هذه الثوابت".

يذكر أن انتخابات نقابة المحامين تُعد من المحطات المهمة في العمل النقابي اللبناني، حيث تشكل نتائجها انعكاساً لتوجهات القوى السياسية والنقابية على الساحة الوطنية.