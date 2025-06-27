أمّ وولديها مفقودون... وقوى الأمن تعمّم صورهم!

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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: رزان شعبان عاقولة (مواليد عام 1985، لبنانية) وولديها القاصرين: هاني محمد سعادة (مواليد عام 2018، لبناني) وأيان محمد سعادة (مواليد عام 2022، لبناني) الذين غادروا بتاريخ سابق مكان إقامتهم الكائن في محلة بشامون، ولم يعودوا لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.