ثانويّة مار يوسف للراهبات الانطونيّات في زحلة تخطو بثباتٍ نحو Robotics

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بدعوة رسميّة من مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، قام وفد طلابي من ثانويّة مار يوسف للرّاهبات الأنطونيّات، زحلة – كسارة، برفقة رئيسة الثانويّة الأم رولا كرم والأستاذ هشام جحا منسّق المعلوماتيّة، بزيارة تعلّميّة إلى دولة الإمارات العربيّة المتحدة، استمرّت لعدّة أيّام، وشملت أنشطة تدريبيّة وعلميّة وثقافيّة.

شارك الطلاب في دورة مكثّفة حول الروبوتيك والبرمجة (Robotics and Coding) ، تميّزوا خلالها بمستوى عالٍ من الابتكار والمعرفة، ما دفع مديرة المركز الدكتورة مريم الغاوي إلى الإشادة بهم والتعبير عن إعجابها بأدائهم وتفاعلهم، وتخلّلت الزّيارة محطّة تدريبيّة ثانية في مركز الواقع الافتراضي VR، حيث خضع الطلاب لدورة تخصّصيّة في برمجة الألعاب، تمكّنوا خلالها من تنفيذ مشاريع تفاعليّة وحصلوا على شهادة تقدير لمشاركتهم المتميّزة فيها.

وفي لفتة رسميّة، استقبلت قنصل الجمهورية اللبنانية في دبي السيدة حنين تابت الوفد في مقرّ القنصلية اللبنانية، حيث جرى لقاء ودّيّ تناول أهمّية هذه المبادرات التعلّميّة في تمثيل لبنان بصورة مشرّفة في المحافل الخارجيّة، تلته جولة تعريفيّة داخل أروقة القنصلية اللبنانيّة، وزار بعدها الطلاب متحف المستقبل في دبي (Museum of the Future)، حيث اطّلعوا على أحدث التطوّرات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المستقبليّة، واختتمت الزيارة بحفل عشاء على شرف الوفد، أقامه قدامى ثانويّة مار يوسف المقيمون في الإمارات، في أجواء طغى عليها جوّ من الإلفة والوفاء والذكريات الحيّة في وجدان كلّ من وطئت قدماه صفوف ثانويّة مار يوسف للراهبات الأنطونيّات في زحلة.

وأكّدت إدارة المدرسة أن هذه الزيارة تدخل في صميم رسالتها التربويّة، الهادفة إلى تطوير مهارات طلابها وربطهم بالعالم التكنولوجي المعاصر، على أمل نقل هذه الخبرات إلى زملائهم في لبنان وتعزيز ثقافة الابتكار والتشبيك.