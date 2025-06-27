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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم:

اذا صحت الاخبار فان رواتب رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات الناظمة لعدد من القطاعات ستتجاوز بأشواط مضاعفة كبار الموظفين في الوزارات والمؤسسات الرسمية الذين لايزالوا يقبضون رواتب هزيلة …. كان ذلك ليكون طبيعيا لو ان ظروف البلد طبيعية ولكن في بلد بعاني من انهيار مادي واقتصادي كبلدنا المطلوب التكاتف والتعاضد والحد الادنى من العدالة الاجتماعية للخروج من الازمة …ولكن عن اي عدالة نتكلم والمواطن بات يحلم بالبقاء في وظيفته خوفا من بهدلة التقاعد ومن التعويضات التي لاتزال على سعر الدولار القديم مع بعض المساعدات الهزيلة التي لاتغني ولاتسمن!

‏عن اي عدالة نتكلم ومن حوّل امواله الى الخارج يتمتع اليوم بها في حين ان من حُرم استنسابيا من القيام بذلك نهبت امواله ولم يبق له سوى انتظار تحقيق الوعود الرنانة …