طقس حارّ جدًا بانتظاركم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشمسا الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها على الساحل وفوق الجبال ، مع رطوبة مرتفعة و رياح ناشطة احيانا ويستمر تكون الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل بدرجات الحرارة و نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر ، مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات يؤدي احيانا الى رؤية سيئة.

السبت:

مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها على الساحل وفوق الجبال ، مع رطوبة مرتفعة و رياح ناشطة احيانا ويستمر تكون الضباب على المرتفعات مع رؤية سيئة.

الأحد:

مشمس الى قليل الغيوم وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة، من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال و في الداخل، مع رياح ناشطة احيانا و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية و الجبلية، مع رياح ناشطة واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,29

-ساعة غروب الشمس: 19,53