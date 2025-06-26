السيد:" إلى كل جاهل أو متجاهل أو متآمر.."!

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كتب النائب جميل السيد، مساء اليوم الخميس، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "عن مزارع شبعا المحتلة، توضيح للمرة الأخيرة إلى كل جاهل أو متجاهل أو متآمر في لبنان".

وأوضح السيد أن "جزءاً من مزارع شبعا لبناني ومسجّل رسمياً بأسماء أصحاب الأراضي اللبنانيين في الدوائر العقارية اللبنانية في الجنوب، وكان فيها مخفر درك وجمارك لبنانية منذ العام 1949. واحتلتها إسرائيل خلال فترة الحرب الأهلية في لبنان ما بين عامي 1978 و1985. أما الجزء الآخر فهو سوري، يملكه سوريون ومسجّل في الدوائر العقارية السورية في ريف دمشق، واحتلته إسرائيل في حرب عام 1967 وما بعدها".

وأكد أنه "لا يوجد نزاع على المزارع بين لبنان وسوريا، ولا ملكية لإسرائيل في أي منها. ومع ذلك، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة حال دون قيام لبنان وسوريا بترسيم الحدود بينهما في تلك المنطقة".

وأشار إلى أن "لبنان وسوريا كانا قد اتفقا في عام 1966 على أن الحدود الدولية بينهما هي الخط الذي يمر بين المزارع المملوكة من لبنانيين والمسجلة في لبنان، وبين المزارع المملوكة من سوريين والمسجلة في سوريا. والحل بسيط، إذ يمكن، بإشراف الأمم المتحدة، أن تقوم فرق طوبوغرافيا من الجيشين اللبناني والسوري بترسيم الحدود على الأرض، بحيث تبقى إسرائيل في الجزء السوري وتنسحب من الجزء اللبناني".

وختم السيد منشوره قائلاً: "كل ما عدا ذلك من كلام أو تصريحات أو مواقف هو إما عن جهل أو خيانة أو تآمر، حتى ولو صدر عن أعلى الزعماء والمراجع في الدولة اللبنانية وخارجها".