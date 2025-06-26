انتعاشٌ في حركة في مطار بيروت!

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تشهد حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشاطاً ملحوظاً لجهة المسافرين المستخدمين لهذا المرفق، حيث عاودت ارقام الوافدين الى لبنان لتسجل مستويات مرتفعة بعدما كانت هذه الحركة تأثرت بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة ككل.

وفي هذا الإطار، عاودت حركة الوافدين الى لبنان بالإرتفاع مجدداً حيث بلغ عدد الوافدين الى لبنان امس الأربعاء 11203 ركاب، وهذا العدد مرجح للارتفاع الاضافي لا سيما مع عودة شركات طيران عربية وأجنبية مثل طيران الامارات والخطوط الجوية الفرنسية وغيرها بتسيير رحلاتها من والى مطار بيروت بعدما كانت تأجلت بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية .

وأعداد الوافدين الى لبنان كانت مرتفعة في بداية حزيران الجاري حيث وصلت اعداد الوافدين الى حوالي 18 ألف وافد قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لتعود وتنخفض الى حوالي 4 آلاف راكب مع بداية هذه الحرب، ثم استمرت ما بين 8 و 9 آلاف وافد يومياً الا ان يوم أمس الأربعاء عاودت هذه الحركة لترتفع ويتخطى عدد الوافدين 11 ألف وافد الى لبنان .

ويوم أمس سجلت حركة المطار ايضاً مغادرة 7700 راكب و66 رحلة وصول الى لبنان و67 رحلة اقلاع.