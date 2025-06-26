حايك في لقاء تضامني مع مسيحيي سوريا: من سكت لن يسلم من دينونة التاريخ!

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ألقى نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك كلمة في اللقاء التضامني مع مسيحيي سوريا بدعوة من اللقاء الارثوذكسي، جاء فيها:

‏في كنيسةٍ مار الياس في سوريا، امتدّت يدُ الحقد لتقتل الأبرياء…

‏ليسوا ضحايا صدفة، بل مستهدَفون لأنهم مسيحيون، لأنهم ما زالوا يحملون الصليب في أرضٍ حاولت العتمة أن تطفئ نورها.

‏دماءُ المؤمنين سالت على أرضٍ مشبعةٍ بقداسة الشهداء والرسل.

‏أرضٌ نَطَقَت فيها المسيحية قبل أن تُولد دول، وقبل أن يُرسم تاريخٌ حديث على حساب التاريخ الحقيقي.

‏نقولها بلا تردّد:

‏المسيحيون في سوريا والشرق ليسوا جالية، بل هم أصل الأرض وملحها.

‏جذورهم أعمق من جغرافيا الطارئين، وأقوى من سيوف الغزاة والمتسلّطين.

‏لكن الجريمة ليست في القتل فقط، بل في التواطؤ…

‏في صمت العالم، وصمت “الشركاء”، وصمت من يدّعون الحرص على التنوّع.

‏هذا السكوت ليس حيادًا، بل خيانة.

‏وفي هذا المشهد الحالك، يبقى لبنان هو المنارة.

‏لبنان، بجبلِه وكنائسه، بصليبه وروحية مقاومته، هو الدرع الأخير لمسيحيي الشرق.

‏مسيحيو لبنان ليسوا مراقبين، بل خط الدفاع الأول، ومنهم تستمدّ الكنيسة المشرقية صلابتها وكرامتها.

‏ولذلك، نوجّه نداءً من قلب الجرح:

‏اتّحدوا أيها المسيحيون في لبنان، فوحدتكم هي الرجاء الأخير.

‏اتّحدوا لأن أعين مسيحيي الشرق شاخصة إليكم، ترجو صمودكم، وتستنير بوضوحكم.

‏هذه دعوة الى الاحزاب التي تمثل الشارع المسيحي ، اتحدوا لان كل تفرقة بينكم، هي ثغرة يدخلون منها لضرب كنيسةً جديدة ولمحو ذكرى اخرى

‏الدم المسفوك في سوريا، في العراق، في لبنان، في كل موطئ قدم للمسيح، هو جرس إنذار.

‏إمّا أن نستيقظ ونحمل القضية، أو نُمحى قطعةً قطعة.

‏نحن هنا قبل الجميع، وسنبقى رغم كلّ الخيانات.

‏من كنيسة الشام إلى بكركي الى البلمند ، ومن أنطاكية إلى بيروت، الصوت واحد: المسيحية ليست يتيمة في الشرق، هي من اصل للشرق

‏وكل من سكت، لن يَسلم من دينونة التاريخ.