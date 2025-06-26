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لقاء ودّي للتجمّع من أجل لبنان – فرنسا” بحضور ممثّلين عن السفارة اللبنانية

26
JUNE
2025
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نظّم التجمّع من أجل لبنان – فرنسا لقاءً ودّياً في باريس، جمع عدداً
كبيراً من أبناء الجالية اللبنانية، لا سيّما الشباب والطلّاب، وذلك بحضور السيّد زياد طعّان، القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في فرنسا، والسيّد يوسف جبر، المستشار الأول في السفارة.

تميّز اللقاء بأجواء احتفالية مميّزة أحياها شباب التجمّع، الذين أضفوا على المناسبة طابعاً من الحماس والفرح، من خلال الأجواء الودّية والوطنية وتفاعل الحاضرون حول مأدبة طعام لبنانية أصيلة، ضمّت مجموعة غنيّة من المازة والمشاوي، أعادت إلى الأذهان نكهة الوطن وروحه.

وفي ختام اللقاء، ألقى الدكتور أنطوان شديد، رئيس “التجمّع من أجل لبنان – فرنسا”، كلمةً شكر فيها الحاضرين، وأشاد بحيوية الشباب والتزامهم، خصوصاً أولئك الذين يتحلّون بحبّ عميق لوطنهم الأم، ويشكّلون نواة لبنان الغد: لبنان الأمل، والعزيمة، والوحدة التي نصبو إليها جميعاً.

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