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"الحزب": قراءات ‏وتحليلات شخصية!

26
JUNE
2025
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بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:‏

تُعيد العلاقات الإعلامية في حزب الله مجددًا التذكير والتأكيد أن حزب الله لا يعتمد ‏في تظهير ‏مواقفه ‏السياسية على ما يسمى "مصدر في حزب الله" أو "مصدر ‏مسؤول" وغيره، وبالتالي كل ‏ما يُنشر ضمن ‏تلك المسميات هو بالنسبة لنا عارٍ عن ‏الصحة جملة وتفصيلًا، ولا يمكن البناء عليه، ‏وبالتالي فإننا غير ‏معنيين إطلاقاً بما ‏يرد خارج إطار مواقفنا المعلنة والصريحة.‏

وتؤكد أن ما تورده بعض وسائل الإعلام تحت مسمى "مصادر مقربة من حزب ‏الله" أو "مصادر ‏مطلعة ‏على موقف حزب الله"، لا تعكس بأي شكل من الأشكال ‏رأي حزب الله ومواقفه، بل هي ‏مجرد قراءات ‏وتحليلات شخصية أو ربما مصادر ‏مختلقة لأهداف سياسية مغرضة. ‏

وفي هذا السياق، تدعو العلاقات الإعلامية جميع وسائل الإعلام والإعلاميين والمحللين إلى توخي ‏أعلى ‌‏درجات الدقة والمهنية والموضوعية، والتعامل حصرًا مع المواقف والمعلومات التي تصدر ‏عن الجهات ‏الرسمية المعنية في حزب الله، ‏والامتناع عن نسب أي معلومات إليه تحت عنوان ‌‏"المصادر" واعتبارها ‏غير صادرة عنه. ونتمنى من وسائل الإعلام كافة ‏في هذه الظروف ‏الدقيقة والحساسة مراجعة الجهة ‏المختصة في حزب الله للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره من ‏الأحداث والتطورات.‏

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