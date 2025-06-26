النزوح السوري الجديد الى شمال لبنان: روايات مذهلة عن مجازر وخطف وسبي واغتصاب

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الديار: جهاد نافع-

لم تتوقف موجة النزوح من الساحل السوري وحمص وريفها الى شمال لبنان، حيث يتوزعون بين قرى عكارية وطرابلس والكورة وزغرتا والهرمل وبيروت وجبل لبنان.

قد تكون الموجة انخفضت نسبيا، الا انها متواصلة، وآخر الواصلين منذ ايام قليلة من ريف حمص الغربي، ومن تلكلخ ومحيطها، ومن بانياس وطرطوس وريفهما..

تصل العائلات تحمل ما خف وزنه ، يعبرون النهر سيرا على الاقدام، يلاقيهم شبان متطوعون من قرى سهل عكار، يرافقونهم الى منازل اقرباء، او الى تجمعات اعدت للنازحين في قاعات ومدارس ومساجد، وكلها باتت مكتظة بالنازحين من الطائفة الاسلامية العلوية الذين يحملون معهم روايات مذهلة عما تعرضوا له وتعرضت لها بلداتهم وقراهم، ولا تزال تتعرض وسط تعتيم اعلامي مشدد، ومنع التصوير على غرار ما كان يحصل سابقا.

عند الضفة السورية من النهر الكبير، يتعرض النازحون الفارون من مسلسل المجازر، لانواع من الخوات والابتزاز، وابشع ما تعرض له آخر الواصلين منذ يومين هو حجم الشتائم والاهانة والتهكم والاذلال، مترافقا مع خوة تتراوح بين مئة الى مئتي دولار عن الشخص الواحد، لكن أخطر ما في الامر، اذا كانت ضمن العائلة امرأة او فتاة حسنة المظهر، فهنا الطامة الكبرى وفق ما رواه (علي. س).

الفارون مؤخرا، تحدثوا عن مجزرة حصلت في ريف بانياس، وعائلة روت كيف تم خطف شاب في وادي العيون، عثر عليه في مدينة حمص في اليوم التالي جثة هامدة...

عائلة روت كيف دخلت مجموعة في محيط تلكلخ، جمعت الاهالي في ساحة عامة، انتقت من بينهم فتيات وعمدت الى تصفيات الرجال..

ناهيك بالاذلال والشتم والتكفير، كل ذلك دون وازع انساني واخلاقي.

رواية اخرى عن فقدان صبايا من مدينة الدريكيش، ومن ارياف حمص، يعثر عليهن في اليوم التالي مغتصبات ومرميات في الاحراج وهن في عمر الورود.

في طرطوس وحمص، قبل حلول الظلام بقليل، تغيب الحركة كليا في الشوارع التي تصبح فقط مسرحا لمسلحين ولمجموعات قيل انها غير منضبطة، ومن يخرج من بيته ليلا فقد لا يعود، ويعثر عليه لاحقا مذبوحا، ولا تزال عمليات الخطف والذبح مستمرة بلا هوادة، ودون انضباط، بل سمعت مجموعات مسلحة تتجول تعلن عن عزمها الانتقام، من كل علوي، وان المطلوب وفق تعبير مجموعات تسيطر على الشوارع ( تنقية البلاد من الكفرة والمرتدين والرافضة من العلويين والمرشدية والدروز والشيعة والنصارى)، وان الهدف تهجيرهم لتحويل المجتمع السوري الى مجتمع صافي الانتماء والولاء..

يؤكد نازح، ان ما يثير الاستنكار والاستغراب هو تجاهل المجتمع الدولي، وغيابه عما يحصل من مجازر يومية، بل يمكن وصف الوضعة بعمليات ابادة جماعية يومية، عدا سبي النساء وعمليات الخطف اليومية ...

وان ما قيل عن تشكيل لجان تحقيق مجرد كلام اعلامي لم يلامس الحقيقة مرة واحدة ...

النازحون في قرى سهل عكار، يعانون الامرين، لكن بلديات السهل عكفت على الاهتمام وفق قدراتها وامكاناتها المحدودة، فوسط غياب كلي للاونروا المستقيلة من مهماتها، حسب وصف احد اهالي سهل عكار، يلاحظ اهتمام الصليب الاحمر اللبناني، ومنظمة كاريتاس.

ويقول رئيس بلدية المسعودية علي العلي ان كاريتاس تزور النازحين يوميا تزودهم بوجبة غذائية وبربطات خبز، فقط للمقيمين في المجمعات والقاعات، دون المقيمين بمنازل لدى عائلات.

كما يزور الصليب الاحمر يوميا اماكن النازحين مزودا اياهم بصناديق تغذية وادوية تنظيف.

ويوضح ان في المسعودية وحدها قرابة خمسة آلاف نسمة، في حين ان الرقم لدى المحافظة ذكر ان عدد النازحين يبلغ 7000 نازح.

يؤكد العلي ان هذا الرقم مغاير للواقع تماما.

ففي بلدة تلبيرة يؤكد رئيس البلدية عبد الحميد صقر، ان عدد النازحين في البلدة هو 390 عائلة، اي قرابة الفي نسمة.

الشيخ احمد عاصي المتحدث باسم مكتب رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور اوضح ان آخر الارقام للنازحين بلغت حوالى 24 ألفا في عكار، و23 ألفا في طرابلس، و15 ألفا في بعلبك الهرمل هذا غير الآف العوائل في بيروت والجنوب وجبل لبنان.

اي ان عدد النازحين من الساحل السوري تجاوز الستين الف نازح.

والعدد يرتفع كلما اشتدت عمليات القتل والذبح والسبي والمجازر والتهجير من القرى والبلدات التي تحولت بعضها الى قرى مهجورة احرقت منازلها بالكامل.

النازحون توجهوا بالشكر الى حاضنيهم في لبنان والى المؤسسات كافة التي هبت للمساعدة، والى كل من يرعى النزوح، ويدرك ان التاريخ سيجل ان عمليات ابادة غير مسبوقة تحصل ضد طائفة هي مكون رئيسي في سورية ..

كما دانوا واستنكروا المجزرة البشعة التي استهدفت كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بدمشق، وتأتي في اطار مسلسل الابادة والتهجير الحاصة في سورية.