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عناوين الصحف ليوم الخميس 26 حزيران 2025

26
JUNE
2025
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الأخبار: الحكومة تحجز أموال إعادة الإعمار
قروض الإسكان ممنوعة عن الضاحية والجنوب والبقاع
إسرائيل في اليوم التالي... أين "النصر النطلق"؟

 

 

 


الجمهورية: المنطقة بعد الحرب: معادلة جديدة
إستئناف المفاوضات الأسبوع المقبل

 

 

 


الديار: ترامب سنجتمع مع ايران الاسبوع القادم وقد نصل معها الى اتفاق
الرئيس عون يشدد على اهمية اليونيفيل واستفزاز «اسرائيلي» ضد قادة القوات الدولية
بعد تفجير كنيسة مار الياس بدمشق تهديدات داعشية لكنائس حمص وحماة وحلب

 

 

 


النهار: لبنان وإسرائيل مجدداً في سباق الرهانات تمويل "الحزب" يواكب طلب التمديد لليونيفيل

 

 

 

 

البناء: إيران تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية… وتتمسك بحقها بتخصيب اليورانيوم | ترامب يشتبك مع مخابراته العسكرية والإعلام… ومتفائل باتفاق سلام مع إيران | غزة تصيب الكيان بالذهول بالضربات النوعية للمقاومة وتطعن في جدوى الحرب

 

 




اللواء: استعجال أميركي لحل «الخطوة - خطوة».. وتباين رئاسي حول الآلية
لبنان يطلب التمديد لليونيفيل.. كشف خلية داعشية .. واستدعاء وزير الصناعة السابق إلى القضاء

 

 

 

?l'orient le jour: Que reste-t-il du programme nucléaire iranien 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب: الضربات دمّرت المنشآت النووية بالكامل... ومحادثات مع إيران خلال أيام
لوّح بضربات جديدة إذا استأنفت طهران نشاطها النووي

 

 

 

الأنباء الكويتية: سلام: دعم البنك الدولي للبنان بقيمة 250 مليون دولار «خطوة أساسية في إعادة الإعمار»
عون: استمرار إسرائيل في التلال الخمس يعرقل استكمال انتشار الجيش

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