أسرار الصحف ليوم الخميس 26 حزيران 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر روسية إن المسار الذي تركته الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على الساحتين الدولية والإقليمية باستهداف منشآت نووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الأولى من دولة تملك سلاحاً نووياً ولا تصرّح به وهي ليست دولة نوويّة معترفاً بها ولا تخضع لاتفاقيّة منع انتشار الأسلحة النووية أنتج حالة من الفوضى القانونية والعسكرية في ملف شديد الحساسية، وبعد صمود إيران وظهور قوّتها الصاروخية المبهرة والقلق من مستقبل برنامجها النوويّ والعجز عن إخضاعها بالقوة صارت الحوافز الجاذبة للعودة إلى التفاوض أشدّ تعقيداً ما يجعل طرح مستقبل البرنامج النووي الاسرائيلي على الطاولة شرطاً لبناء الاستقرار الإقليمي والدولي ولم يعُد بمستطاع أحد مجاراة «إسرائيل» في التركيز على البرنامج النووي الإيراني وتجاهل البرنامج النووي الإسرائيلي.

كواليس

يؤكد خبراء أمنيون أميركيون في حوارات إعلامية علنيّة قناعتهم بأن آثاراً كبيرة تركتها الضربة التي تلقتها «إسرائيل» خلال الحرب، بالرغم من نجاحها بتوجيه ضربات قاسية لإيران تشبه ما حلّ بألمانيا في الحرب العالمية الأولى وتمّ تجاوزه خلال عقد واحد، لكن ما أصاب «إسرائيل» سوف تكون له تداعيات سرعان ما تظهر على صعيد الداخل الإسرائيلي بعد رؤية أن ثلث تل أبيب قد تمّ تدميره وأن الحديث عن الدولة المنيعة والحصينة قد تهاوى كما تهاوت الحجارة في شوارع تل أبيب وأن اليقين الوجودي قد أصيب بضربة قاسية تتم تغطيته بالصراخ سواء من القادة او الجمهور وهذه حال صدمة موصوفة علمياً ترافقها حال إنكار ثم يبدأ التشكيك وتكبر الأسئلة وتكون الهجرة هي السمة الأهم للمرحلة المقبلة، وقد يغادر المنتمون إلى الطبقة الوسطى والمفكّرون والأدباء والشعراء والمخترعون والمستثمرون ويبقى الفقراء والعاديون وتصبح «إسرائيل» دولة فاشلة أشبه بالصومال، كما توقعت الـ«فورين أفيرز» قبل شهور.

اللواء: أسرار

غمز

تفتقد العلاقة بين وزير سيادي وموظف مالي عُيِّن مؤخراً إلى الحرارة، وتقتصر على ما هو ضروري للتواصل أو التفاهم!



همس

أدَّى تحييد القوات البحرية إلى عدم التعرُّض لحاملات النفط، مما بعث برسالة ايجابية، ساهمت في الاسراع بترتيبات إخراج وقف النار مع ايران.