"حركة وبركة"... إنقاذ الموسم السياحي

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الأنباء الكويتية: في الداخل اللبناني حركة وبركة، مع تفاؤل أصحاب المؤسسات من سياحية خدماتية وصناعية وغيرها بإنقاذ الموسم السياحي، في ضوء الهدوء الذي يسود الساحة الإقليمية بعد حرب الـ 12 يوما بين إسرائيل وايران، والتي وضعت أوزارها أخيرا بضغط أميركي.

تعويل لبناني كبير على إعادة جدولة المغتربين والسياح العرب رحلاتهم إلى بيروت، وتنقلهم في كل المناطق اللبنانية. وتواصل شركة «طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية (الميدل إيست)» إعادة تسيير رحلاتها تباعا إلى خطوط كانت تعمل عليها، آخرها العراق أمس.

في حين ينتظر اللبنانيون عودة شركات الطيران الأجنبية إلى تسيير رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وهذا متوقع قريبا.