كيف تنعكس حرب إيران علينا؟... باراك «يقدّر» إدارة عون للحوار بشأن السلاح

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الأخبار: لا يزال المسؤولون في لبنان يتتبّعون نتيجة جولة الحرب بين إيران وكلّ من إسرائيل والولايات المتحدة، وتُطرح أسئلة كثيرة حول ما انتهت إليه من نتائج على الأرض، خصوصاً أن وقف إطلاق النار الذي فاجأ به الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع، لم يكن مستنداً إلى أي اتفاق، في وقت يواجه لبنان مشكلة «الاتفاق المنقوص» الذي انتهت إليه الحرب مع العدو.

وبينما كان الجميع مأخوذاً بالطريقة التي أعلن فيها ترامب وقف الحرب بأسلوبه «الارتجالي»، ظلّ السؤال عمّا إذا كانت هذه الهدنة ستصمد أم لا، مع استمرار المخاوف من أن تكون الساحة اللبنانية «الحلبة» التي سيفجّر فيها رئيس حكومة العدو الإسرائيلي غضبه، خصوصاً أنه تعرّض في الحرب مع إيران لضربات كبيرة غير متوقّعة، وبدا عليه أنه في حالة استنزاف، كما أنه لم يكن راضياً عن الطريقة التي انتهت بها الحرب، رغم أن العدو حقّق جزءاً لا يستهان به من الأهداف الأمنية والعسكرية بمساعدة أميركية.

وفي السياق، تستعيد أوساط سياسية، وقائع تزامنت مع الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، أبرزها التعبير عن رغبة العدو باستئناف الحرب على لبنان من خلال تسريبات تتحدّث عن نشاط لافت لحزب الله وهو ما كانَ يعلّق عليه مسؤولون إسرائيليون بأنهم لن يسمحوا للحزب بترميم نفسه، وأن كل الخيارات موضوعة على الطاولة.

ولفتت الأوساط إلى بعض من كلام المبعوث الأميركي توم باراك الذي أكّد أمام المعنيين في لبنان أن «عليهم التصرف بما لا يثير غضب ترامب»، ورغمَ عدم تحديد أي جدول زمني لموضوع السلاح، لكنّه «أكّد أن المهلة ليست مفتوحة»، وبحث في إمكانية «أن تُصدِر الحكومة قراراً تنفيذياً بحصرية السلاح، ما يدفع الجانب الإسرائيلي إلى القيام بخطوات متزامنة».

القلق لم يخف ارتياح حلفاء إيران في لبنان إلى ما حقّقته من نتائج، سيما أن الحد الأدنى من التقديرات يقول إن إيران لم تخرج مهزومة من هذه الحرب، ما يُعدّ إنجازاً كبيراً. ويراهن حلفاء إيران على أنها خرجت من المواجهة قوة إقليمية يُحسب لها حساب.

وتجري مراقبة انعكاس ذلك على الساحة العربية، واضطرار حلفاء أميركا إلى إعادة مقاربتهم للأمور، ما قد يفتح باباً لشراكة عربية – إيرانية تساعد في تعزيز الاستقرار والتفاعل، سيما أن أبرز الدول العربية أدركت مدى التغوّل الإسرائيلي والرغبة في السيطرة على المنطقة بتشجيع أميركي.

وإذا كان خصوم المقاومة في لبنان يراهنون على ممارسة الولايات المتحدة مزيداً من الضغوط على لبنان لـ«محاصرة حزب الله ونزع سلاحه»، فإن المقاومة ومن معها يراهنون على قدرة إيران على تثبيت التوازن، خصوصاً إذا عزّزت علاقتها بمصر وتعاونها مع تركيا اللتين تستشعران الخطر عليهما.

وفي لبنان، خسر خصوم المقاومة عنواناً رئيسياً في حملاتهم ضدها، إذ إن موقف حزب الله الداعم لإيران لم يكن جزءاً من الحرب،

وظهر حزب الله كطرف مستقلّ، وإن سلاح المقاومة ليس سلاحاً إيرانياً، وحافظت المقاومة على التزامها بوقف إطلاق النار. كما أن ما حصل من شأنه تحقيق قدر أعلى من التوازن، بما يسمح بمناقشة هادئة بينَ القوى الفاعلة والمؤثّرة للمحافظة على الاستقرار في لبنان، والذي لا يمكن تأمينه إلا من خلال التوازن وعدم السماح لأي فريق بالغلبة بحجة أن الفرصة الدولية والإقليمية تسمح بذلك.

وعلمت «الأخبار» أنه بخلاف كل ما يشاع، فإن الموفد الأميركي توم باراك الذي زار لبنان قبل أسبوع، وينوي العودة إليه بعد أسبوعين، كان قد أعرب لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن «تقديره» لطريقته في إدارة الحوار حول سلاح حزب الله، ولو أنه «شدّد على أن مطلب نزع السلاح يبقى قائماً، وأنه مدخل لتحقيق استقرار أكبر، وهو يدرك أهمية تطبيق إسرائيل للاتفاق، وسيقوم باتصالاته لتأمين الانسحاب الكامل من جهة، وإنجاز الترتيبات التي تنهي حالة العداء».

كما أشار باراك إلى أن «واشنطن التي تعمل بقوة على تطوير الوضع في سوريا سياسياً واقتصادياً»، ترغب في «أن ترى قريباً مستوى أعلى من التواصل بين دمشق وتل أبيب نحو مرحلة إنهاء حالة الحرب والعداء بينهما»، معرباً عن «أمله بأن يدرس لبنان هذه التجربة، لتحييد نفسه عن أي صراع من جهة، وإفساح المجال أمام حصوله على مساعدات تعينه في عملية النهوض الاقتصادي».

وما بينَ الخوف والارتياح، بقيَ لبنان في دائرة الترقّب بانتظار اتضاح المشهد في الأسابيع المقبلة، فالمنطقة أمام وقف إطلاق نار هشّ قد يسقط في أي لحظة، ولا أحد يضمن ما إذا كان نتنياهو الباحث دوماً عن طوق نجاة للبقاء في السلطة قد يلجأ في أي لحظة إلى مغامرة عدوانية يكون مركزها لبنان.