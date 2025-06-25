living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد : سنصعّد لتحصيل حقوق المودعين إذا لم تتحرك الحكومة

25
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور النواب الأعضاء.

وفي تصريح له بعد الجلسة، أعلن النائب البستاني أن اللجنة أقرت اقتراحي قانونين طُرحا على جدول أعمالها، مشيراً إلى أنها اطلعت أيضاً على تقرير هيئة الضمان المتعلق بالليرة اللبنانية، حيث لوحظ وجود تقدّم ملموس على صعيد الرقابة.
وفي ما يتعلق بالنافعة، شدد البستاني على ضرورة إعادة هيكلة هذا المرفق، لا سيما في ما يخص وضع الموظفين، كاشفاً أن تقرير اللجنة الفرعية المتعلّق بشركة "إنكربت" قد أُحيل إلى لجنة الأشغال العامة والنقل لمتابعة الملف ووضعه في المسار المناسب.
كما لفت البستاني إلى أن المحاكمات الجارية بحق المخالفين في وزارة الاقتصاد تسير بالاتجاه الصحيح، مثنياً على أداء القاضي حجار ومهنيّته في التعاطي مع الملف.
أما على صعيد وزارة الصناعة، فأوضح البستاني أن اللجنة لم تتمكن من الاستماع إلى الوزير جورج بوشيكيان لتقديم إيضاحات بشأن الشبهات المثارة حوله وحول بعض معاونيه، مضيفاً أن الوزير بوشكيان قد مثل اليوم أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. وأكد أن لجنة الاقتصاد أحالت جميع الأدلة والمعطيات المتوفرة لديها بهذا الخصوص إلى وزير الصناعة الحالي، السيد جو عيسى الخوري، الذي تعهّد متابعة الموضوع.
وفي سياق متصل، أشار البستاني إلى سؤاله الموجّه للحكومة الأسبوع الماضي حول أسباب عدم تطبيق القانون رقم 240، مؤكداً أنه بانتظار رد الحكومة خلال الأسبوع المقبل.
كما تطرّق إلى اقتراح القانون الذي تقدم به لاسترداد أموال المودعين بالعملة الأجنبية، محذّراً من أن عدم تحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار سيدفعه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بهدف إنصاف المودعين واستعادة حقوقهم.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout