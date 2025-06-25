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شو الوضع؟ ترامب يحذّر إيران مجدداً... ولبنان يترقّب... "لبنان القوي" يتأمل أن يستفيد لبنان من وقف النار

25
JUNE
2025
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الترقب الحذِر سيد الموقف في مرحلة ما بعد وقف النار. ذلك أن الرهانات تحكم التفاوض المقبل، وكذلك المخاوف من انزلاق متجدد في ظل اعتبار كل طرف أنه انتصر في الحرب. ووسط كل ذلك يبقى التأهب الأميركي لمحاولة قطف الثمار، وأيضا في تهديد ايران من مغبة معاودة التخصيب.

وقد برز ذلك في تحذيرات متجددة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران حول التخصيب واستئنافه، معدِّداً ما وصفه بإنجازات اميركا في استهداف إيران.

وعلى وقع المرحلة الجديدة، تسير اليوميات اللبنانية ببن اصلاح غائب وانتظار تقليدي معهود. استقبالات ولقاءات وأنشطة، واعادة اعمار غائبة، تعوضها بعض المداولات كما حصل في السرايا الحكومية في لقاءات لرئيس الحكومة نواف سلام.

على خط مواز، كان "لبنان القوي" يدعو لاستثمار وقف النار بين ايران واسرائيل لصالح لبنان. كما شدد التكتل على خطورة جريمة تفجير كنيسة مار الياس في دمشق، معتبرا انها ذات تداعيات على كل المجتمع السوري وليس على المسيحيين فحسب.

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