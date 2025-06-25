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وزير الدفاع بحث مع وفد بريطاني في آلية تطبيق الـ1701

25
JUNE
2025
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، المستشار الدفاعي الأول للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأميرال البريطاني إدوارد أهلغرن، يرافقه السفير البريطاني هايمش كاول والملحق العسكري البريطاني المقدم تشارلز سميث.

وخلال اللقاء، تم عرض شامل للوضع العام في المنطقة ولبنان في ضوء المستجدات الحاصلة، وما قد تتركه من انعكاسات على الساحة اللبنانية.

كما جرى التطرق إلى آلية تطبيق القرار 1701 من قبل الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال التلال الخمس.

وتناول البحث أيضا الإجراءات المتخذة من قبل الجيش لضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا.

سفيرة السويد

كما استقبل اللواء منسى سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم، وتم البحث في تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما حرب العدو الإسرائيلي و الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وانعكاساتها على الواقع اللبناني.

وتم البحث في آخر المستجدات في جنوب لبنان مع تأكيد أهمية التمديد لقوات "اليونيفيل" في شهر آب المقبل. كما تناول البحث التنسيق القائم مع الدولة السورية لضبط الحدود المشتركة.

ينال الصلح

والتقى وزير الدفاع الوطني النائب ينال الصلح. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من المواضيع المتعلقة بدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز مقومات صمودها في المرحلة الراهنة.

أبو فاضل

كما التقى اللواء منسى الأمين العام للقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل، وتم التطرق إلى مواضيع سياسية واجتماعية تتعلق بالوضع العام في البلاد، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في ظل التحديات الراهنة.

صدقة

واستقبل وزير الدفاع الوطني أيضا حياة صدقة ورامي صدقة، وجرى البحث في مواضيع تتعلق بعائلات الشهداء وسبل دعمها، تأكيدا على التزام الوزارة بحقوقهم وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن.

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