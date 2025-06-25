وديع عقل: ودائع الناس مليارات الدولارات، وتمنّنوهم بفتات ٢٥٠ مليون؟!

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كتب عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل عبر اكس:

ودائع الناس مليارات الدولارات، وتمنّنوهم بفتات ٢٥٠ مليون؟!

يصفّقون لقرض من البنك الدولي وكأنه إنجاز،

بينما في عزّ أحداث ١٧ تشرين، تمّ تهريب ٨ مليار دولار من مصرف لبنان إلى المصارف التجارية فالخارج… نهبوا وحولوا أموال المودعين بلا خجل! وحدها القاضية غادة عون حققت بهذه الجريمة! فحاربوها وشتموها في إعلام المافيا وسياسييه والزقيفة التافهين.

"ثورة" تحوّلت غطاءً لأكبر خدعة مافياوية-ميليشياوية في تاريخ لبنان… ومن جيوب الأوادم!