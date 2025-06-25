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لن نسكت بعد الآن! المطران جهاد بطاح

25
JUNE
2025
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تحت عنوان يا مسيحيّ الشرق اتحدوا!

لا يجب السكوت عما حدث في كنيسة النبي الياس!

نحن نناشد جميع الكنائس في الشرق وجميع المجالس أن لا تكتفي بالادانة، فإذا لا يحق لنا رفع الصلوات في شرقنا فعلى الشرق السلام...
الحمقى الذين يتكلموا عن ترحيلنا، اذا رحلنا يصبح دخولهم إلى اراضينا احتلالا ليس فتحا ولا تحريرا..

فلتصمت أصوات النشاز، نحن لسنا قليلون نحن اذا صرخنا يسمعنا العالم كلّه....
نحن فهمنا غلط قول السيد المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم... فصار الجميع يريد ان يرحلنا من هذا العالم...

السيد المسيح كان يتكلم عن ملكوت سماوي روحي، ولكنّه على الصليب كتب عبارة بثلاثة لغات بأنّه ملك،
السيد المسيح يحمل في شخصه الملك والنبوة الكهنوت.

نحن لا نطالب بحكم مسيحي سياسي، كما نرفض الحكم الإسلامي السياسي، لأنه فشل والامثلة كثيرة في الماضي وفي التاريخ الحديث.
لكن نطالب بحقوقنا كشعب صاحق حق وصاحب أرض.

ولن نسكت بعد الآن إذا سلبت حقوقنا.

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