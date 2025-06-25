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ارتفاع في الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

25
JUNE
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، مشمسا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتكون الضباب الكثيف على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حتى يوم غد الخميس حيث يتحول إلى حار، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويستمر حتى نهاية الأسبوع .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29،  زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد الشعور بالحر، ويتشكل الضباب على الجبال المتوسطة، بخاصة في الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس:  

مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتكون الضباب الكثيف على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.

الجمعة:  

مشمس إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة أحيانا.

السبت:  

قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة بخاصة في الداخل، حيث تلامس درجات الحرارة ال 39 درجة.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة ، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 80%.

-حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:   27 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  5,28

-ساعة غروب الشمس:  19,53

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