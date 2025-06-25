"الميدل إيست": معاودة تسيير الرحلات المجدولة سابقًا من وإلى بغداد والنجف وأربيل

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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط، بيان باستئناف الرحلات الى العراق.

وجاء فيه : "بعد أن استأنفت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية رحلاتها اليوم الى بغداد، تعلن الشركة عن معاودة تسيير جميع رحلاتها المجدولة سابقا من و إلى بغداد، النجف، وأربيل، وذلك في الايام التالية:

أيام التشغيل الوجهة رحلتان يوميا بغداد الثلاثاء – الخميس – الجمعة - الأحد النجف الثلاثاء – الخميس – السبت – الأحد أربيل

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

شكرًا لتعاونكم.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

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