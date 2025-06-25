"الميدل إيست": معاودة تسيير الرحلات المجدولة سابقًا من وإلى بغداد والنجف وأربيل

صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط، بيان باستئناف الرحلات الى العراق.
وجاء فيه : "بعد أن استأنفت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية رحلاتها اليوم الى بغداد، تعلن الشركة عن معاودة تسيير جميع رحلاتها المجدولة سابقا من و إلى بغداد، النجف، وأربيل، وذلك في الايام التالية:
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أيام التشغيل
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الوجهة
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رحلتان يوميا
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بغداد
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الثلاثاء – الخميس – الجمعة - الأحد
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النجف
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الثلاثاء – الخميس – السبت – الأحد
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أربيل
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.
شكرًا لتعاونكم.
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