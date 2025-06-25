إنقاذ الموسم السياحي في موعد بدايته الفعلية

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الأنباء الكويتية: يأمل اللبنانيون ان ينسحب وقف إطلاق في الحرب الإقليمية بين إسرائيل وايران والتي شاركت في جزء منها الولايات المتحدة الأميركية، على الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر 2024، والذي تخرقه إسرائيل يوميا، وتوقع قتلى وتحدث أضرارا في الممتلكات، وتخرج أراضي لبنانية واسعة عن الخدمة الفعلية، وتعطل الحياة في أخرى، وتمنع إعادة الإعمار بالحد الأدنى، من خلال استهداف بيوت جاهزة، ومنع المزارعين من التوجه إلى حقولهم.

في وقف النار الإقليمي فائدة للبنان، بإنقاذ الموسم السياحي في موعد بدايته الفعلية، برفع الحظر الذي فرضته شركات طيران عالمية وعربية، بعد إغلاق دول عدة مجالها الجوي.