أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 حزيران 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر أوروبية أن تنشط المساعي لتحقيق اختراق في الوساطة لإنهاء حرب غزة عبر صيغة تجعل مستقبل سلاح المقاومة في عهدة الحكومة الفلسطينية المؤقتة من فعاليات محلية في قطاع غزة التي سوف تتولى مسؤولية غزة تحت رعاية مصريّة وتضمن غياب حركة حماس عن المشهد الحكوميّ وتؤمن خطة الإعمار والمساعدات لإنهاء ملف الأسرى، باعتبار أن التساهل الأميركي مع رئيس حكومة الاحتلال في ملف غزة لم يكن نابعاً من وهم قدرته على تحقيق ما يدعو إليه من نصر مطلق بل بسبب التخطيط المشترك للحرب التي تمّ شنّها على إيران والتفاهم على ترك البحث في غزة إلى ما بعد الانتصار في الحرب لأن الانتصار سوف يؤدي إلى تغيير المشهد الإقليمي أما وقد تمّت الحرب ولم يتحقق الانتصار فلا بد من صيغة تنهي الحرب التي تُحرج كل الغرب وكل العرب بما يتناسب مع التوازنات التي أسفرت عنها الحرب ولو بصيغة لا غالب ولا مغلوب.

كواليس

حملت المقالات التحليليّة لكبار الكتاب في الصحف الأميركية والأوروبية والإسرائيلية حول الحرب على إيران تقاطعاً على مسألتين: الأولى التوسّع في عرض نتائج الضربات التي طالت المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية للقول إن برامج إيران قد تضررت كثيراً لكنها لم تخرج عن الخدمة ولا يزال بناؤها وترميمها ممكناً، والثاني التعبير عن القلق من صعوبة التفاوض مع إيران بعدما سقط سلاح التهديد بالحرب واستنفد سلاح العقوبات وظيفته وصار المطلوب حوافز تعيد جلب إيران للتفاوض، وإبداء الخشية هنا من أن تتحوّل الحوافز إلى قبول بالشروط الإيرانية التي تمّ نسف التفاوض بسبب رفضها أميركياً مما يجعل ما يفترض أنه هزيمة لإيران إلى انتصار لها واستطراداً طرح سؤال حول مصير كمية اليورانيوم المخصّب على درجة عالية وإبداء القلق من برنامج نوويّ سريّ لإيران وتعليق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يجعل السعي للتوصل إلى اتفاق نوويّ جديد ضرورة ملحّة ولو بشروط مريحة لإيران والاكتفاء بما لحق برنامجها من أضرار ويسبب لها تأخيراً زمنياً.

اللواء: أسرار

لغز

يعتقد دبلوماسي بارز أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى.



غمز

ما تزال التعيينات الأخيرة مدار أحاديث الصالونات نظراً لما سبقها، وتبعها من إجراءات سواءٌ على مستوى الترقية أو التعيينات من خارج الملاك.



همس

يجري تداول معلومات عن أن استهداف قاعدة العديد في قطر، جرى تسريبها قبل 48 ساعة على الأقل من وقوع القصف!