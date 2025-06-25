عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 حزيران 2025

الأخبار: صمود يساوي الإنتصار
النهار: لبنان يرصد بدقة وقف النار الإقليمي: جديّ للغاية... وتساؤلات حول "صفقة"
سلام من الدوحة: تمكّنا في الأسبوعين الأخيرين من منع جر لبنان إلى حرب جديده بأي شكل في النزاع الإقليمي الذي كان دائراً، واليوم نتطلع
اللواء: مصير السلاح قبل التفاوض على تسوية شاملة
عون يستعد لإطلاق الحوار .. وسلام لتفاهم حول الطاقة مع قطر
البناء: نتنياهو يوقف الحرب بعد الفشل في تحقيق الأهداف نووياً وصاروخياً… والنظام باقٍ | مَن يحتاج الاتفاق أكثر ومَن يملك الأوراق بعد سقوط الحرب: إيران أم الغرب؟ | عمليّة نوعيّة للمقاومة في غزة: الاحتلال يعترف بتدمير آليات و20 بين قتيل وجريح
الجمهورية: باراك وعد بإثارة الانسحاب مع ترامب
لبنان ينتظر اليوم التالي
الديار: المنطقة ترتاح... ولبنان إلى انفراج
البطريرك يازجي للشرع: لا يكفينا عزاؤكم و«ما حدا يتباكى علينا»
سلام في قطر: الغاز مجدداً وأملٌ بعودة الإعمار
l'orient le jour: Les voyageurs se ruent déjà vers Beyrouth, malgré une trêve encore fragile entre l’Iran et Israël
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: صمود الهدنة الإيرانية الإسرائيلية رغم بعض الخروقات
الأنباء الكويتية: هل ينسحب وقف النار الإقليمي على لبنان بالتزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701؟
جعجع من «بعبدا»: حان الوقت لقيام دولة فعلية في لبنان