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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 حزيران 2025

25
JUNE
2025
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الأخبار: صمود يساوي الإنتصار

 

 

 


النهار: لبنان يرصد بدقة وقف النار الإقليمي: جديّ للغاية... وتساؤلات حول "صفقة"
سلام من الدوحة: تمكّنا في الأسبوعين الأخيرين من منع جر لبنان إلى حرب جديده بأي شكل في النزاع الإقليمي الذي كان دائراً، واليوم نتطلع 

 

 

 


اللواء: مصير السلاح قبل التفاوض على تسوية شاملة
عون يستعد لإطلاق الحوار .. وسلام لتفاهم حول الطاقة مع قطر

 

 

 


البناء: نتنياهو يوقف الحرب بعد الفشل في تحقيق الأهداف نووياً وصاروخياً… والنظام باقٍ | مَن يحتاج الاتفاق أكثر ومَن يملك الأوراق بعد سقوط الحرب: إيران أم الغرب؟ | عمليّة نوعيّة للمقاومة في غزة: الاحتلال يعترف بتدمير آليات و20 بين قتيل وجريح

 

 

 


الجمهورية: باراك وعد بإثارة الانسحاب مع ترامب
لبنان ينتظر اليوم التالي

 

 

 


الديار: المنطقة ترتاح... ولبنان إلى انفراج
البطريرك يازجي للشرع: لا يكفينا عزاؤكم و«ما حدا يتباكى علينا»
سلام في قطر: الغاز مجدداً وأملٌ بعودة الإعمار

 

 

 

l'orient le jour: Les voyageurs se ruent déjà vers Beyrouth, malgré une trêve encore fragile entre l’Iran et Israël

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: صمود الهدنة الإيرانية الإسرائيلية رغم بعض الخروقات

 

 


الأنباء الكويتية: هل ينسحب وقف النار الإقليمي على لبنان بالتزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701؟
جعجع من «بعبدا»: حان الوقت لقيام دولة فعلية في لبنان

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