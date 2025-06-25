عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 حزيران 2025

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الأخبار: صمود يساوي الإنتصار



النهار: لبنان يرصد بدقة وقف النار الإقليمي: جديّ للغاية... وتساؤلات حول "صفقة"

سلام من الدوحة: تمكّنا في الأسبوعين الأخيرين من منع جر لبنان إلى حرب جديده بأي شكل في النزاع الإقليمي الذي كان دائراً، واليوم نتطلع



اللواء: مصير السلاح قبل التفاوض على تسوية شاملة

عون يستعد لإطلاق الحوار .. وسلام لتفاهم حول الطاقة مع قطر



البناء: نتنياهو يوقف الحرب بعد الفشل في تحقيق الأهداف نووياً وصاروخياً… والنظام باقٍ | مَن يحتاج الاتفاق أكثر ومَن يملك الأوراق بعد سقوط الحرب: إيران أم الغرب؟ | عمليّة نوعيّة للمقاومة في غزة: الاحتلال يعترف بتدمير آليات و20 بين قتيل وجريح



الجمهورية: باراك وعد بإثارة الانسحاب مع ترامب

لبنان ينتظر اليوم التالي



الديار: المنطقة ترتاح... ولبنان إلى انفراج

البطريرك يازجي للشرع: لا يكفينا عزاؤكم و«ما حدا يتباكى علينا»

سلام في قطر: الغاز مجدداً وأملٌ بعودة الإعمار

l'orient le jour: Les voyageurs se ruent déjà vers Beyrouth, malgré une trêve encore fragile entre l’Iran et Israël



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: صمود الهدنة الإيرانية الإسرائيلية رغم بعض الخروقات



الأنباء الكويتية: هل ينسحب وقف النار الإقليمي على لبنان بالتزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701؟

جعجع من «بعبدا»: حان الوقت لقيام دولة فعلية في لبنان