عون يتصل بالشّرع معزّيًا

A + A -

الرئيس عون اجرى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري احمد الشرع وقدم له التعازي بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مساء الاحد كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق. وجدد الرئيس عون استنكاره لهذه الجريمة التي ذهب ضحيتها أبرياء وطاولت صرحاً دينياً له حرمته وقدسيته. وأكد الرئيس عون تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع عائلات الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى. الرئيس الشرع شكر الرئيس عون على التعازي والتضامن مع الشعب السوري، مؤكدا أن السلطات الأمنية السورية ألقت القبض على المتهمين بالمشاركة في تنفيذ الجريمة والذين ينتمون إلى خلية ارهابية، لافتاً إلى اجراءات ستتخذ لمنع تكرار ما حصل.